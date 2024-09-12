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Происшествия Флаг России с оскорбительной надписью подбросили на прилавок гипермаркета в Петербурге

Флаг России с оскорбительной надписью подбросили на прилавок гипермаркета в Петербурге

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1 комментарий

Уголовное дело о надругательстве над триколором возбуждено в Курортном районе Петербурга после инцидента в гипермаркете на Приморском шоссе. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 сентября.

Накануне днем в полицию позвонил сотрудник аналитики службы безопасности крупной сети гипермаркетов. Он сообщил, что в магазине в Сестрорецке неизвестный оставил на товарной полке российский флаг, на который была нанесена оскорбительная надпись на украинском языке. Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Минувшей зимой в другом гипермаркете мужчина и женщина оставляли среди продуктов открытки со стихами про Бандеру.

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Комментарии
1
Йёхан
12 сентября 2024, 09:39
Ужасно. Это же Курортный район. Замаскированные враги подбираются к самым дорогим местам.
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