Флаг России с оскорбительной надписью подбросили на прилавок гипермаркета в Петербурге

Уголовное дело о надругательстве над триколором возбуждено в Курортном районе Петербурга после инцидента в гипермаркете на Приморском шоссе. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 сентября.



Накануне днем в полицию позвонил сотрудник аналитики службы безопасности крупной сети гипермаркетов. Он сообщил, что в магазине в Сестрорецке неизвестный оставил на товарной полке российский флаг, на который была нанесена оскорбительная надпись на украинском языке. Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения.



Минувшей зимой в другом гипермаркете мужчина и женщина оставляли среди продуктов открытки со стихами про Бандеру.

