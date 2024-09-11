Полиция ищет мужчину с татуировкой, надругавшегося над российским флагом в Сестрорецке

Полицейские Курортного района Петербурга выясняют, кто осквернил российский флаг в Сестрорецке. Его оставили в гипермаркете, превратив в придверный коврик. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 сентября.



О неподобающем обращении с флагом в полицию днем сообщила служба безопасности гипермаркета на Приморском шоссе, 268, в Сестрорецке. Камера наблюдения зафиксировала, как около половины одиннадцатого часа утра к магазину подошел темноволосый мужчина на вид не старше 30 лет, оставивший полотнище с надписью. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на триколоре на украинском языке вывели: «При входе, пожалуйста, вытирайте ноги».

Оставивший флаг был в серой футболке с надписью «Санкт-Петербург», черных спортивных штанах и с черной сумкой через плечо. Из особых примет — татуировка на правом предплечье.