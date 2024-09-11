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Происшествия Полиция ищет мужчину с татуировкой, надругавшегося над российским флагом в Сестрорецке

Полиция ищет мужчину с татуировкой, надругавшегося над российским флагом в Сестрорецке

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9 комментариев

Полицейские Курортного района Петербурга выясняют, кто осквернил российский флаг в Сестрорецке. Его оставили в гипермаркете, превратив в придверный коврик. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 сентября.

О неподобающем обращении с флагом в полицию днем сообщила служба безопасности гипермаркета на Приморском шоссе, 268, в Сестрорецке. Камера наблюдения зафиксировала, как около половины одиннадцатого часа утра к магазину подошел темноволосый мужчина на вид не старше 30 лет, оставивший полотнище с надписью. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на триколоре на украинском языке вывели: «При входе, пожалуйста, вытирайте ноги».

Оставивший флаг был в серой футболке с надписью «Санкт-Петербург», черных спортивных штанах и с черной сумкой через плечо. Из особых примет — татуировка на правом предплечье.

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Комментарии
9
Лёxа Петров
12 сентября 2024, 00:27
"Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего..."
265927066
12 сентября 2024, 00:17
Подозреваемого в убийстве экс-заместителя танкового училища арестовали до 8 ноября. Подробности дела. Следователи считают, что мужчина на фоне предыдущих конфликтов пришел домой к Валерию Хахину в День танкиста под видом курьера. Там он нанес ему множество ударов ножом и сбежал, забрав из дома телефон и другие вещи убитого. Тело Хахина было найдено в тот же день — его жена обратилась в полицию, так как не могла связаться с мужем. Правоохранителям удалось быстро задержать подозреваемого. Мужчина во всем сознался и заявил, что готов немедленно уйти на СВО..........
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