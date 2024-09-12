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    Пробки растут. На Старо-Невском и Охте уже коллапс

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    Загруженность дорог Петербурга 12 сентября к 8:40 утра достигла 6 баллов по шкале «Яндекса». Летом в это время обычно бывает 4 балла, в сентябрьские будни — 5, изредка 6.

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    Сегодня сложностей добавляют масштабные перекрытия, в том числе на Невском проспекте (подробнее читайте на «Фонтанке»). Центр частично закрыт для транспорта в связи с празднованием Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Плотные пробки уже образовались на Старо-Невском, Заневском проспектах и на ведущих к нему Малоохтинском, Новочеркасском, Шаумяна, а также на улице Стахановцев.

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