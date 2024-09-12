Пять БПЛА перехвачены ночью над тремя регионами

Три российских региона подверглись атакам беспилотников самолетного типа ночью 12 сентября, они отражены, отчитывается Минобороны.

Дежурные силы ПВО уничтожили пять БПЛА: по два над Белгородской и Курской областями и один над Брянской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в начале ночи сообщил об одном сбитом летательном аппарате. «Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов пять раз за ночь объявлял ракетную опасность. Информации о последствиях нет.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале пока не сообщал о сегодняшних атаках.