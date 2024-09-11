Бастрыкин ждёт доклад по делу о надругательстве над семилетней в Петербурге

Обстоятельства насилия, которому подверглась семилетняя жительница Пушкинского района Петербурга, заинтересовали главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Уголовное дело возбуждено, но подозреваемых в нём нет.



Как сообщили в Следкоме 11 сентября, Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

«В СМИ сообщается о том, что в поселке Шушары города Санкт-Петербурга 12-летний подросток после конфликта с детьми на детской площадке совершил противоправные действия в отношении находившейся там 7-летней девочки», — говорится в сообщении ведомства.

По данным «Фонтанки», накануне со следователями объяснялся подросток 2011 года рождения. Отец девочки рассказал, что днём 7 сентября в Шушарах его дочь затащили в кусты ученик шестого класса и трое его одноклассников.

Дело возбудили по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении несовершеннолетней. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное 132-й статьёй, наступает с 14 лет.