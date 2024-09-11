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Происшествия Бастрыкин ждёт доклад по делу о надругательстве над семилетней в Петербурге

Бастрыкин ждёт доклад по делу о надругательстве над семилетней в Петербурге

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3 комментария

Обстоятельства насилия, которому подверглась семилетняя жительница Пушкинского района Петербурга, заинтересовали главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Уголовное дело возбуждено, но подозреваемых в нём нет.

Как сообщили в Следкоме 11 сентября, Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

«В СМИ сообщается о том, что в поселке Шушары города Санкт-Петербурга 12-летний подросток после конфликта с детьми на детской площадке совершил противоправные действия в отношении находившейся там 7-летней девочки», — говорится в сообщении ведомства.

По данным «Фонтанки», накануне со следователями объяснялся подросток 2011 года рождения. Отец девочки рассказал, что днём 7 сентября в Шушарах его дочь затащили в кусты ученик шестого класса и трое его одноклассников.

Дело возбудили по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении несовершеннолетней. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное 132-й статьёй, наступает с 14 лет.

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Комментарии
3
Зоркий Сокол
11 сентября 2024, 18:49
Не эти ли традиционные ценности постоянно упоминает лидер нации?
AndrewBarsik
11 сентября 2024, 18:55
Правильнее так: "Пресс-служба СКР прочитала обо всех резонансных преступлениях и разместила сообщения , что Бастрыкин, якобы, ждёт по ним доклада." А на самом деле ему всё равно.
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