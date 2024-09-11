По подозрению в надругательстве над семилетней в Шушарах задержан подросток

Наряд патрульно-постовой службы полиции задержал на Колпинском шоссе 13-летнего школьника, подозреваемого в надругательстве над 7-летней девочкой. Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, мальчик накануне был доставлен в следственный отдел по Пушкинскому району. В ближайшее время его поместят в центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей.



Ранее «Фонтанка» писала о том, что в полицию обратился житель Шушар. Он рассказал, что четверо подростков из шестого класса затащили его 7-летнюю дочь в кусты на Полоцкой улице и совершили насилие. По данному факту следственные органы ГСУ СК по Петербургу возбудили уголовное дело.

