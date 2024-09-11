Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

вос.

 757мм 61%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,11
EUR 100,50
Какие сейчас стипендии
Пожар на Крестовском
Проект «Образование»
Некрасов и Петербург
Будущее «Кавголово»
Атака на Москву
Как живут студенты в СПб
Что будут строить в Петербурге
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия По подозрению в надругательстве над семилетней в Шушарах задержан подросток

По подозрению в надругательстве над семилетней в Шушарах задержан подросток

3 019
4 комментария

Наряд патрульно-постовой службы полиции задержал на Колпинском шоссе 13-летнего школьника, подозреваемого в надругательстве над 7-летней девочкой. Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, мальчик накануне был доставлен в следственный отдел по Пушкинскому району. В ближайшее время его поместят в центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что в полицию обратился житель Шушар. Он рассказал, что четверо подростков из шестого класса затащили его 7-летнюю дочь в кусты на Полоцкой улице и совершили насилие. По данному факту следственные органы ГСУ СК по Петербургу возбудили уголовное дело.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Насильственные действия Изнасилование
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
AndrewBarsik
11 сентября 2024, 09:10
Закономерный итог извращённой системы воспитания, внедряемой в школах в последние годы. Вместо уважения к человеческой личности и достоинству им рассказывают о новых "героях" со сложной биографией. Те, кто вырастают сейчас, вообще убеждены, что единственное наказуемое деяние в России это написание пацифистского поста в соцсетях, а всё остальное им, якобы, можно.
Kirill77
11 сентября 2024, 08:35
стесняюсь спросить, а что в 13 лет можно сделать-то? Не рановато? Помню себя в этом возрасте примерно: читал книжки, на велосипеде катался целыми днями, плавать учился летом...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Новости компаний
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
Новости компаний
GloraX представил архитектурную концепцию нового проекта в Казани
10 сентября, 16:05
ТОП 5
Новости компаний
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
GloraX представил архитектурную концепцию нового проекта в Казани
10 сентября, 16:05
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
GloraX приобрел 60 га в Нижнем Новгороде под проект КРТ
9 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» вернет процент по потребительскому кредиту
9 сентября, 17:00
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00