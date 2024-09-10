Житель Петербурга заявил о надругательстве над 7-летней. Под подозрением четверо школьников

Сотрудники правоохранительных органов проверяют рассказ жителя Шушар о надругательстве, которому подверглась его семилетняя дочь. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 сентября.
Мужчина обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности учеников школы Пушкинского района. По предварительным данным, это четверо шестиклассников. По словам отца, около трёх часов дня в минувшую субботу, 7 сентября, они затащили в кусты на Полоцкой улице его дочь и совершили над ней насилие.
Полицейские устанавливают личности школьников.