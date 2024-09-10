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    Житель Петербурга заявил о надругательстве над 7-летней. Под подозрением четверо школьников

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    Сотрудники правоохранительных органов проверяют рассказ жителя Шушар о надругательстве, которому подверглась его семилетняя дочь. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 сентября.

    Мужчина обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности учеников школы Пушкинского района. По предварительным данным, это четверо шестиклассников. По словам отца, около трёх часов дня в минувшую субботу, 7 сентября, они затащили в кусты на Полоцкой улице его дочь и совершили над ней насилие.

    Полицейские устанавливают личности школьников.

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