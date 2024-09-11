Местные жители против. SHAMAN не выступит на Дне города в Ставрополе

Певец SHAMAN не выступит на Дне города Ставрополе. Местные жители проголосовали против большего праздника и выбрали скромные гуляния. Об этом 11 сентября сообщает издание 26.RU.
Программу Дня города сократили после того, как губернатор региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале 3 сентября попросил местных жителей проголосовать — они «за» масштабное празднование или «за» более скромные и тихие мероприятия.
«Выношу на обсуждение инициативу ограничить развлекательную программу на наших осенних праздниках: Дне края, Днях городов и округов. Считаю, что нужно минимизировать концерты и оставить только традиционную программу. Буду опираться на ваше мнение», — написал Владимиров. 81% местных жителей проголосовали за то, что сейчас «не время для больших праздников, программы надо сократить».
Глава Ставропольского края подчеркнул, что будет так, как решат горожане. В итоге местное министерство культуры опубликовало программу празднования, в которой все достаточно сдержанно — выставки, выступление детского хора, фестиваль флористов и другие похожие мероприятия.
Однако, как пишет издание 26.RU, гонорар за свое будущее выступление SMAMAN уже получил. Певцу, согласно порталу госзакупок, заплатили 15 300 000 рублей. Контракт стороны заключили еще в середине августа. Не очень понятно, должен ли артист возвращать уже полученные деньги, после того, как местные власти убрали его выступление из программы Дня города. Праздник должен состояться 14 сентября.
В августе за свой концерт в Оренбурге певец попросил 16 миллионов рублей. Тогда глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила SHAMAN направить гонорар за концерт в Оренбурге пострадавшим от паводка.
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