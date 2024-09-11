Местные жители против. SHAMAN не выступит на Дне города в Ставрополе

Певец SHAMAN не выступит на Дне города Ставрополе. Местные жители проголосовали против большего праздника и выбрали скромные гуляния. Об этом 11 сентября сообщает издание 26.RU .

Программу Дня города сократили после того, как губернатор региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале 3 сентября попросил местных жителей проголосовать — они «за» масштабное празднование или «за» более скромные и тихие мероприятия.

«Выношу на обсуждение инициативу ограничить развлекательную программу на наших осенних праздниках: Дне края, Днях городов и округов. Считаю, что нужно минимизировать концерты и оставить только традиционную программу. Буду опираться на ваше мнение», — написал Владимиров. 81% местных жителей проголосовали за то, что сейчас «не время для больших праздников, программы надо сократить».