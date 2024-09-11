Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

вос.

 758мм 60%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,27
EUR 100,74
Патриарх и форум
Куда спрятать сбережения
Проект «Образование»
Новый путепровод
Какие сейчас стипендии
Пожар на Крестовском
Некрасов и Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Местные жители против. SHAMAN не выступит на Дне города в Ставрополе

Местные жители против. SHAMAN не выступит на Дне города в Ставрополе

1 017
8 комментариев

Певец SHAMAN не выступит на Дне города Ставрополе. Местные жители проголосовали против большего праздника и выбрали скромные гуляния. Об этом 11 сентября сообщает издание 26.RU.

Программу Дня города сократили после того, как губернатор региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале 3 сентября попросил местных жителей проголосовать — они «за» масштабное празднование или «за» более скромные и тихие мероприятия.

«Выношу на обсуждение инициативу ограничить развлекательную программу на наших осенних праздниках: Дне края, Днях городов и округов. Считаю, что нужно минимизировать концерты и оставить только традиционную программу. Буду опираться на ваше мнение», — написал Владимиров. 81% местных жителей проголосовали за то, что сейчас «не время для больших праздников, программы надо сократить».

Глава Ставропольского края подчеркнул, что будет так, как решат горожане. В итоге местное министерство культуры опубликовало программу празднования, в которой все достаточно сдержанно — выставки, выступление детского хора, фестиваль флористов и другие похожие мероприятия.

Однако, как пишет издание 26.RU, гонорар за свое будущее выступление SMAMAN уже получил. Певцу, согласно порталу госзакупок, заплатили 15 300 000 рублей. Контракт стороны заключили еще в середине августа. Не очень понятно, должен ли артист возвращать уже полученные деньги, после того, как местные власти убрали его выступление из программы Дня города. Праздник должен состояться 14 сентября.

В августе за свой концерт в Оренбурге певец попросил 16 миллионов рублей. Тогда глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила SHAMAN направить гонорар за концерт в Оренбурге пострадавшим от паводка.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Garik.Maremanov.1-1
11 сентября 2024, 18:10
Уж не говоря про то, что нормальные люди этого Шайтана и даром слушать не будут.
Инкогнито2021
11 сентября 2024, 18:11
молодцы
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
Новости компаний
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Новости компаний
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
Мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург» для бизнеса вошло в топ-10
11 сентября, 16:05
В строящемся квартале Respect растут масштабы монолитных работ
11 сентября, 15:00
В Шувалово открылась выставка оживающих картин «Питер и вода»
11 сентября, 14:25
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
GloraX представил архитектурную концепцию нового проекта в Казани
10 сентября, 16:05
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20