    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, вос

    758мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.11eur100.5

    Экс-начальник петербургского отдела полиции покорно отправился под домашний арест

    2146
    1 комментарий

    Фрунзенский суд рассмотрел ходатайство следствия о домашнем аресте для бывшего начальника 14-го отдела полиции Рустама Рустамова, обвиняемого в получении взятки. Как сообщает 11 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, фигурант против меры не возражал.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что взяточника в Рустамове увидели коллеги из УСБ. По версии следствия, в декабре прошлого года на тот момент начальник отдела в своем кабинете на Купчинской улице принял от гражданки 30 тысяч рублей. Взамен он якобы пообещал не привлекать ее за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан. Деньги женщину не спасли, наоборот, стали поводом для возбуждения еще одного уголовного дела — о даче взятки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close