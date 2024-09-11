Экс-начальник петербургского отдела полиции покорно отправился под домашний арест

Фрунзенский суд рассмотрел ходатайство следствия о домашнем аресте для бывшего начальника 14-го отдела полиции Рустама Рустамова, обвиняемого в получении взятки. Как сообщает 11 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, фигурант против меры не возражал.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что взяточника в Рустамове увидели коллеги из УСБ. По версии следствия, в декабре прошлого года на тот момент начальник отдела в своем кабинете на Купчинской улице принял от гражданки 30 тысяч рублей. Взамен он якобы пообещал не привлекать ее за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан. Деньги женщину не спасли, наоборот, стали поводом для возбуждения еще одного уголовного дела — о даче взятки.

