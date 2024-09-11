СК: Личности пятерых террористов, захвативших школу в Беслане, до сих пор не установлены

Уголовное дело о теракте в школе Беслана, совершенном 20 лет назад, по-прежнему находится в работе, и личности некоторых боевиков все еще устанавливают. Об этом сообщили на встрече председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с представителями общественной организации «Матери Беслана» 11 сентября.



Расследование, начатое после захвата бесланской школы в 2004 году, продолжается, так как не были опознаны тела шести боевиков, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Один из террористов был осужден пожизненно, остальных ликвидировали во время штурма. В 2023 году личность одного из них установили по результатам генетического исследования. Его также опознал осужденный. Остальные пятеро до сих пор остаются неопознанными, работа по установлению их личностей продолжается.