СК: Личности пятерых террористов, захвативших школу в Беслане, до сих пор не установлены

Уголовное дело о теракте в школе Беслана, совершенном 20 лет назад, по-прежнему находится в работе, и личности некоторых боевиков все еще устанавливают. Об этом сообщили на встрече председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с представителями общественной организации «Матери Беслана» 11 сентября.
Расследование, начатое после захвата бесланской школы в 2004 году, продолжается, так как не были опознаны тела шести боевиков, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Один из террористов был осужден пожизненно, остальных ликвидировали во время штурма. В 2023 году личность одного из них установили по результатам генетического исследования. Его также опознал осужденный. Остальные пятеро до сих пор остаются неопознанными, работа по установлению их личностей продолжается.
Уголовным делом занимается Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Руководитель ведомства Олег Васильев на встрече заявил, что «в связи с новыми доводами граждан» состав следственной группы по делу будет увеличен. Бастрыкин поручил составить подробный план работы по уголовному делу с учетом новых обстоятельств, процессуально закрепить показания граждан в виде допросов, а также провести критический анализ материалов дела, которые были собраны на первоначальном этапе расследования.
«Активный диалог с людьми надо продолжить. Надо к этому подойти очень серьезно, со всей ответственностью», — заявил глава СК.
20 августа президент Владимир Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане и обещал покарать преступников. По словам главы государства, тогда, после теракта в школе, «из-за границы пытались оправдать это ужасное преступление», а также оказывали помощь террористам. Путин сказал, что противники и враги сейчас «продолжают работу с попыткой раскачать нашу страну».