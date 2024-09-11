Кошмар инсектофоба: в Подмосковье тараканы заползли в уши двум женщинам

В одну из подмосковных больниц друг за другом с одной и той же проблемой обратились две женщины. Обеим пришлось доставать из ушей тараканов.

Сначала с жалобами на ощущения шевеления в левом ухе к медикам Видновской больницы обратилась 32-летняя женщина, рассказали 11 сентября в минздраве Московской области . Оказалось, что во время сна ей в слуховой проход залез таракан. Самостоятельно извлечь насекомое у пациентки не вышло, и она пришла в больницу. Врачи при помощи специальных щипцов удалили незваного гостя за минуту.

Вскоре после этого с похожей проблемой обратилась 63-летняя женщина. Ей в ухо насекомое залезло тоже во время сна. Женщина попыталась самостоятельно избавиться от таракана при помощи перекиси, но вышло только хуже: насекомое погибло и присохло к барабанной перепонке. Удалить его было сложнее из-за риска повредить перепонку, но медики справились.