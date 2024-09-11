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Происшествия Найдено тело ребенка, утонувшего в реке Белой в Башкортостане. Прицеп с лодкой утащил за собой в воду авто, в котором тот находился

Найдено тело ребенка, утонувшего в реке Белой в Башкортостане. Прицеп с лодкой утащил за собой в воду авто, в котором тот находился

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2 комментария

Спасатели нашли тело семилетнего ребенка в реке Башкортостана. Мальчик не смог выбраться из машины, которую утянул за собой в воду прицеп с лодкой. Об этом 11 сентября сообщает официальный telegam-канал МЧС России.

«В башкирской реке Белой найдено тело 7-летнего ребенка в 200 метрах от места происшествия», — уточнили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Поиски мальчика продолжались около трех суток. ЧП произошло 8 сентября. Тогда в МЧС рассказали, что отдыхающие хотели спустить лодку на реку. Когда они начали это делать, автомобиль утянуло в воду. Внутри него находились двое взрослых и трое детей — по всей видимости, семья. Выбраться наружу смогли все, кроме 7-летнего ребенка. В машине, которую позже спасатели вытащили на берег, его также не было.

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Башкортостан Река Белая Прицеп с лодкой Ребенок
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Комментарии
2
DEMOMON
11 сентября 2024, 11:58
Т.е. на тормоз нажать не судьба было? Двое взрослых в машине. М-да-а...
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