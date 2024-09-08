В Башкортостане прицеп с лодкой утянул за собой в воду автомобиль с людьми. 7-летнего ребенка ищут в реке

В Башкортостане прицеп с лодкой утащил за собой в воду автомобиль, когда отдыхающие спускали лодку на реку Белую. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Источник: МЧС России

По данным службы, внутри машины находились двое взрослых и трое детей. Выбраться наружу смогли все, кроме 7-летнего ребенка.

Источник: МЧС России

Спасатели смогли вытащить машину на берег, но ребенка внутри не оказалось.

Источник: МЧС России







Поиски приостановили с наступлением темноты и возобновят на рассвете, сообщило МЧС.