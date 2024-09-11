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    Беспилотники ночью сбили в трёх регионах

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    Минобороны отчитывается об отражении ночных атак 11 сентября в трёх российских регионах. Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два над Орловской областью и по одному над Белгородской и Курской областями.

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщает, что пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов несколько раз за ночь объявлял ракетную опасность. О последствиях не сообщается. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале также пока не рассказал о последствиях ночных атак.

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