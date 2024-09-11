Беспилотники ночью сбили в трёх регионах

Минобороны отчитывается об отражении ночных атак 11 сентября в трёх российских регионах. Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два над Орловской областью и по одному над Белгородской и Курской областями.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщает, что пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов несколько раз за ночь объявлял ракетную опасность. О последствиях не сообщается. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале также пока не рассказал о последствиях ночных атак.