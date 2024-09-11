Пернатый Василий Иванович наслаждается жарой в Ленинградском зоопарке. Посмотрите, что он делает

Страус Василий Иванович наслаждается жарой и освежается сочными листьями. Он, как и другие все остальные жители Петербурга, радуется тому, что в сентября стоит летняя погода. Забавными кадрами 10 сентября делится Ленинградский зоопарк.

«Для нашего пернатого друга зелень – не только вкусное лакомство, но и возможность освежиться. Ведь родом он из кустарниковых зарослей и травянистых саванн Австралии», – уточнил в зоопарке.

У Василия необычные перья – внутри себя они удерживают воздух и создают естественную защиту от жары. На ощупь перья страуса тоже очень приятные – мягкие и рыхлые. «И именно из-за них фигура птицы напоминает стог сена», – отметили сотрудники зоопарка.

В марте прошлого года Василий Иванович гордо расхаживал по снегу, осматривая свои владения.