МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в полыхавшем «Спорт паласе» на Крестовском

Пожарные ликвидировали открытое горение заброшенного спортцентра Sport Palace на Крестовском острове. Об этом вечером 10 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.



Ранее корреспондент «Фонтанки» сообщал об одном очаге открытого огня на кровле в центральной части здания. Его тушили с рукава с пожарной лестницы.

Судя по последним фотографиям с места возгорания на Южной дороге, от здания остались лишь обугленные металлические балки. Кровля почти полностью разрушена.

О пожаре стало известно в 18:47 10 сентября. Черный клуб поднялся почти над всей западной частью Крестовского острова и был виден с самой высокой веб-камеры Петербурга на здании Лахта Центра. К возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС. К устранению пожара привлекли 10 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.