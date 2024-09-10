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    МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в полыхавшем «Спорт паласе» на Крестовском

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    Пожарные ликвидировали открытое горение заброшенного спортцентра Sport Palace на Крестовском острове. Об этом вечером 10 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

    Ранее корреспондент «Фонтанки» сообщал об одном очаге открытого огня на кровле в центральной части здания. Его тушили с рукава с пожарной лестницы.

    Судя по последним фотографиям с места возгорания на Южной дороге, от здания остались лишь обугленные металлические балки. Кровля почти полностью разрушена.

    О пожаре стало известно в 18:47 10 сентября. Черный клуб поднялся почти над всей западной частью Крестовского острова и был виден с самой высокой веб-камеры Петербурга на здании Лахта Центра. К возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС. К устранению пожара привлекли 10 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.

    Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны. Расследованием занялась прокуратура.

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