У Мариинской больницы в центре Петербурга столкнулись пять легковушек. Есть пострадавший

Молодой человек госпитализирован после ДТП с легковушками у Мариинской больницы. Авария случилась вечером 10 сентября. Корреспондент «Фонтанки» стал очевидцем произошедшего. О деталях сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Примерно в 21 час во вторник у Мариинской больницы произошло, по всей видимости, сразу два ДТП. Столкнулись три автомобиля — одним из которых оказалось такси. Примерно через пять метров в ДТП попали еще две легковушки.

Источник: Анастасия Голубева / «Фонтанка.ру»







« <…> в результате ДТП с участием нескольких автомобилей около дома 56 по Литейному проспекту 23-летний молодой человек в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», — сообщили в пресс-службе петербургского главка.

После аварий на Литейном образовалась пробка. Некоторым троллейбусам, ехавшим сзади, пришлось прервать поездку по маршруту и выпустить пассажиров. Машины медленно объезжали ДТП. По состоянию на 22 часа сервис «Яндекс Пробки» раскрасил красным цветом участок в районе аварии.







