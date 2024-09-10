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Происшествия У Мариинской больницы в центре Петербурга столкнулись пять легковушек. Есть пострадавший

У Мариинской больницы в центре Петербурга столкнулись пять легковушек. Есть пострадавший

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1 комментарий

Молодой человек госпитализирован после ДТП с легковушками у Мариинской больницы. Авария случилась вечером 10 сентября. Корреспондент «Фонтанки» стал очевидцем произошедшего. О деталях сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Примерно в 21 час во вторник у Мариинской больницы произошло, по всей видимости, сразу два ДТП. Столкнулись три автомобиля — одним из которых оказалось такси. Примерно через пять метров в ДТП попали еще две легковушки.

« <…> в результате ДТП с участием нескольких автомобилей около дома 56 по Литейному проспекту 23-летний молодой человек в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», — сообщили в пресс-службе петербургского главка.

После аварий на Литейном образовалась пробка. Некоторым троллейбусам, ехавшим сзади, пришлось прервать поездку по маршруту и выпустить пассажиров. Машины медленно объезжали ДТП. По состоянию на 22 часа сервис «Яндекс Пробки» раскрасил красным цветом участок в районе аварии.

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Комментарии
1
282340562
10 сентября 2024, 23:59
Там от Невского по Литейному на углу Жуковского нужно запретить разворот, который внезапно блокирует целый ряд и создаёт аварийную ситуацию для всех. Это видать не учли те умники, которые разрешили весной поворот с садовой на лево на Невский пр.
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