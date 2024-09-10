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    Арестованный по подозрению во взятке экс-военком Тригилев отправится на СВО

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    5 комментариев

    Бывший военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев подписал контракт о службе в зоне СВО. Об этом 10 сентября сообщил адвокат экс-военкома, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, пишут РИА Новости.

    Сообщается, что Тригилев обратился с заявлением на имя министра обороны и главы СК РФ о заключении контракта. С разрешения следователя все подготовительные мероприятия завершены, экс-военком прошел медкомиссию и собеседование.

    Ранее «Фонтанка» писала, что у Тригилева при обыске нашли крупную сумму денег, часть из которой была в иностранной валюте. Точная сумма неизвестна.

    Экс-военкома арестовали в июле 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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    Комментарии 5

    Muzzy10 Сен 2024 в 20:57
    Прекрасный финт ушами - полгода в тылу с друганами, а потом возвращение лектором в школу и к украденным бабосикам
    +1−0
    почти бросил..)10 Сен 2024 в 20:38
    Наверное, потерял интерес к рублям, теперь только в гривнах разве что..)
    +0−0
    Инкогнито202110 Сен 2024 в 20:34
    соскочил
    +1−0
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