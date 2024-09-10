Арестованный по подозрению во взятке экс-военком Тригилев отправится на СВО

Бывший военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев подписал контракт о службе в зоне СВО. Об этом 10 сентября сообщил адвокат экс-военкома, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, пишут РИА Новости.



Сообщается, что Тригилев обратился с заявлением на имя министра обороны и главы СК РФ о заключении контракта. С разрешения следователя все подготовительные мероприятия завершены, экс-военком прошел медкомиссию и собеседование.



Ранее «Фонтанка» писала, что у Тригилева при обыске нашли крупную сумму денег, часть из которой была в иностранной валюте. Точная сумма неизвестна.

