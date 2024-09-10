В честь Дня петербургской промышленности зажглись факелы Ростральных колонн

Факелы Ростральных колонн зажгли вечером 10 сентября на стрелке Васильевского острова. Как уточнил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, это было сделано по поручению губернатора в честь Дня петербургской промышленности.

1 из 5 Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Ранее сообщалось, что с 9 по 22 сентября в Петербурге пройдут два международных мероприятия: встреча высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, а также Санкт‑Петербургский международный форум объединенных культур.

