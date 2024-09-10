Синий к синему. «Трансмашхолдинг» показал новые вагоны для петербургского метро

«Трансмашхолдинг» 10 сентября показал эскиз новой модификации вагонов «Балтиец» для «фиолетовой» и «синей» линий метро Петербурга. Их внешняя окраска и цвета интерьеров привязаны к цветам веток подземки.
В новой модификации «Балтийцы» будут иметь другое расположение розеток для зарядки устройств, изменятся геометрия и дизайн поручней, также дополнительные поручни будут добавлены в торцевых концах.
У «синих» вагонов, которые будут курсировать по второй линии метро, предусмотрен свой паттерн в обивке сидений — с элементом Петропавловской крепости и ее отражением в Неве.
Кроме того, у новых вагонов будут использоваться светлые оттенки в интерьерах.
В сентябре «Трансмашхолдинг» поставил 25-й поезд «Балтиец» для «красной», первой линии.
Вагоны производства ОЭВРЗ (входит в «Трансмашхолдинг») поставляют на «красную» линию метро для замены устаревшего подвижного состава. В 2024-м поставят 80 вагонов, столько же — в 2025-м.
«Фонтанка» подробно рассказывала о мегаконтракте на лизинговую поставку вагонов, который «Петербургский метрополитен» заключил в 2021 году. Общая стоимость — 240 млрд рублей, почти 100 млрд — это средства ФНБ. Поставки будут идти до 2031 года, расплачиваться метрополитен будет 25 лет.