Синий к синему. «Трансмашхолдинг» показал новые вагоны для петербургского метро

«Трансмашхолдинг» 10 сентября показал эскиз новой модификации вагонов «Балтиец» для «фиолетовой» и «синей» линий метро Петербурга. Их внешняя окраска и цвета интерьеров привязаны к цветам веток подземки.



1 из 2 Источник: Трансмашхолдинг

В новой модификации «Балтийцы» будут иметь другое расположение розеток для зарядки устройств, изменятся геометрия и дизайн поручней, также дополнительные поручни будут добавлены в торцевых концах.



У «синих» вагонов, которые будут курсировать по второй линии метро, предусмотрен свой паттерн в обивке сидений — с элементом Петропавловской крепости и ее отражением в Неве.



Кроме того, у новых вагонов будут использоваться светлые оттенки в интерьерах.



В сентябре «Трансмашхолдинг» поставил 25-й поезд «Балтиец» для «красной», первой линии.

