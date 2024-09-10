«Это недопустимо». В Польше критикуют решение Германии о возобновлении пограничного контроля

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал недопустимым решение Германии о возобновлении пограничного контроля. Оно требует срочных консультаций и де-факто приостанавливает Шенгенское соглашение, считает политик, слова которого
В ближайшие часы Польша попросит срочных консультаций на форуме Евросоюза с другими государствами, подчеркнул Туск.
Накануне правительство Германии объявило о введении временного пограничного контроля на всех сухопутных границах страны
О введении пограничного контроля в Германии ранее сообщало издание Reuters. Решение объяснялось «защитой населения от исламистского экстремизма».
Шенгенское соглашение об упрощении паспортно-визового контроля для стран — участниц ЕС было подписано