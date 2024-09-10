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    «Это недопустимо». В Польше критикуют решение Германии о возобновлении пограничного контроля

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    6 комментариев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал недопустимым решение Германии о возобновлении пограничного контроля. Оно требует срочных консультаций и де-факто приостанавливает Шенгенское соглашение, считает политик, слова которого 10 сентября приводит РИА Новости.

    В ближайшие часы Польша попросит срочных консультаций на форуме Евросоюза с другими государствами, подчеркнул Туск.

    Накануне правительство Германии объявило о введении временного пограничного контроля на всех сухопутных границах страны с 16 сентября этого года. Мера будет действовать в течение шести месяцев. В МВД страны заявили, что мера необходима для укрепления внутренней безопасности страны и жесткой борьбы с нелегальной миграцией.

    О введении пограничного контроля в Германии ранее сообщало издание Reuters. Решение объяснялось «защитой населения от исламистского экстремизма».

    Шенгенское соглашение об упрощении паспортно-визового контроля для стран — участниц ЕС было подписано 14 июня 1985 года. В силу документ вступил в 1995 году, а в 1999-м был заменен Шенгенским законодательством ЕС. Согласно ему, путешествовать внутри Шенгенской зоны можно без прохождения паспортно-визового контроля.

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    Комментарии 6

    Лето И Арбалеты10 Сен 2024 в 19:11
    " Пропал дом..."
    +0−0
    Су Люк Ын10 Сен 2024 в 18:55
    причиной послужило Нападение неких людей в польской униформе на Радиостанцию в Гляйвице!
    +1−0
    Антишерсть10 Сен 2024 в 18:30
    Даже Германия закрывает границы, для снижения у себя количества шерсти.
    +2−0
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