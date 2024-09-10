«Кинопоиску» присудили штрафов на 10 с лишним миллионов за фильм Гаспара Ноэ

Онлайн-сервис «Кинопоиск» 10 сентября оштрафовали дважды на общую сумму в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.
Как объяснили «Фонтанке» в «Кинопоиске», два штрафа были назначены в рамках одного протокола — в картине «Любовь» Гаспара Ноэ, недавно посетившего Россию, нашли «пропаганду педофилии» (с наказанием в 7 миллионов рублей) и «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола» (на 3 миллиона).
Это не первые штрафы, назначенные «Кинопоиску» за картину Гаспара Ноэ. Накануне на 800 тысяч был оштрафован генеральный директор компании Александр Дунаевский как должностное лицо.
«Мы планируем оспаривать этот протокол, так как уголовный кодекс четко определяет возраст согласия — 16 лет, — прокомментировали решение суда в пресс-службе «Кинопоиска». — Сексуальная связь с лицом, достигшим такого возраста не считается преступлением. В фильме Гаспара Ноэ «Любовь» есть сцена секса главного героя студента и его соседки, которой по фильму 16 лет. В сцене нет принуждения или насилия. Общий сюжет фильма заключается в страданиях и переживаниях главного героя по поводу своей измены, самоосуждения себя за факт измены и развратной жизни, а также ностальгии по своим отношениям с возлюбленной».
60-летний Ноэ - французский и аргентинский кинорежиссёр и сценарист. Мировую известность получил после выхода фильма «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем
Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».