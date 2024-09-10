«Кинопоиску» присудили штрафов на 10 с лишним миллионов за фильм Гаспара Ноэ

Как объяснили «Фонтанке» в «Кинопоиске», два штрафа были назначены в рамках одного протокола — в картине «Любовь» Гаспара Ноэ, недавно посетившего Россию, нашли «пропаганду педофилии» (с наказанием в 7 миллионов рублей) и «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола» (на 3 миллиона).

«Мы планируем оспаривать этот протокол, так как уголовный кодекс четко определяет возраст согласия — 16 лет, — прокомментировали решение суда в пресс-службе «Кинопоиска». — Сексуальная связь с лицом, достигшим такого возраста не считается преступлением. В фильме Гаспара Ноэ «Любовь» есть сцена секса главного героя студента и его соседки, которой по фильму 16 лет. В сцене нет принуждения или насилия. Общий сюжет фильма заключается в страданиях и переживаниях главного героя по поводу своей измены, самоосуждения себя за факт измены и развратной жизни, а также ностальгии по своим отношениям с возлюбленной».

