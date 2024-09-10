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    Роскомнадзор планирует потратить почти 60 млрд рублей на обновление системы блокировки сайтов

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    15 комментариев

    Роскомнадзор (РКН) может потратить 58,97 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов. Предполагается, что мера позволит РКН эффективнее бороться, в том числе с VPN-сервисами. Об этом 10 сентября сообщил Forbes со ссылкой на федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности».

    Согласно проекту, в период с 2025 по 2030 годы предполагается провести модернизацию ранее установленных технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Помимо этого, проект предусматривает установку новых средств. Сделано это будет «с учетом развития сетей и ежегодного роста объема трафика». Сумма, которая может быть выделена на эти цели составляет 58,97 млрд рублей.

    Среди других предусмотренных мероприятий — платформа, которая позволит более эффективно бороться с мошенниками. Предполагается, что разрабатывать ее будет совместными усилиями операторов, банков и системы блокировки фишинговых сайтов.

    Кроме того, развитие системы обеспечения безопасности позволит увеличить эффективность ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN до 96%. Необходимость меры обусловлены растущим объемом интернет-трафика, уверены в РКН.

    «Модернизация может привести к тому, что VPN-сервисы потеряют эффективность для доступа к запрещенному контенту», — указала эксперт юридической фирмы DRC Кира Таран.

    1 марта в силу вступил запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы. Роскомнадзор начал ограничивать доступ к такой информации и блокировать соответствующие сервисы. В июне Роскомнадзор обратился с такой просьбой к Google и Opera. От обеих корпораций и разработчиков расширения потребовали ограничить доступ к «противоправным материалам».

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    Комментарии 15

    fw25210 Сен 2024 в 16:25
    РКН надо брать пример с Беглова. Тратит целый триллион практически без вреда. Почему РКН обязательно надо возрождать самые бестолковые практики СССР, чтоб извести несколько десятков мелеардов?
    +0−0
    Лёxа Петров10 Сен 2024 в 16:25
    Главное вовремя, когда доступа к необходимому оборудованию нет. И я уж не знаю, каких "специалистов" они смогут нанять на эту работу. Надеюсь, из "ближнего зарубежья"
    +0−0
    fw25210 Сен 2024 в 16:22
    предлагаю потратить эти деньги на что-нибудь полезное, а не на вот это вот всё.
    +0−0
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