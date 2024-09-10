Роскомнадзор планирует потратить почти 60 млрд рублей на обновление системы блокировки сайтов

Роскомнадзор (РКН) может потратить 58,97 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов. Предполагается, что мера позволит РКН эффективнее бороться, в том числе с VPN-сервисами. Об этом 10 сентября сообщил Forbes со ссылкой на федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности».
Согласно проекту, в период с 2025 по 2030 годы предполагается провести модернизацию ранее установленных технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Помимо этого, проект предусматривает установку новых средств. Сделано это будет «с учетом развития сетей и ежегодного роста объема трафика». Сумма, которая может быть выделена на эти цели составляет 58,97 млрд рублей.
Среди других предусмотренных мероприятий — платформа, которая позволит более эффективно бороться с мошенниками. Предполагается, что разрабатывать ее будет совместными усилиями операторов, банков и системы блокировки фишинговых сайтов.
Кроме того, развитие системы обеспечения безопасности позволит увеличить эффективность ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN до 96%. Необходимость меры обусловлены растущим объемом интернет-трафика, уверены в РКН.
«Модернизация может привести к тому, что VPN-сервисы потеряют эффективность для доступа к запрещенному контенту», — указала эксперт юридической фирмы DRC Кира Таран.
1 марта в силу вступил запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы. Роскомнадзор начал ограничивать доступ к такой информации и блокировать соответствующие сервисы. В июне Роскомнадзор обратился с такой просьбой к Google и Opera. От обеих корпораций и разработчиков расширения потребовали ограничить доступ к «противоправным материалам».