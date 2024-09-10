США и Китай впервые примут участие в совместных военных учениях «Формоза» в Бразилии

Американские и китайские войска впервые принимают участие в совместных военных учениях «Формоза» под руководством Вооруженных сил Бразилии. Об этом 10 сентября сообщает South China Morning Post, ссылаясь на объявление бразильских Военно-морских сил.

Операция «Формоза», относящаяся к числу крупнейших военных учений в Латинской Америке, проводится с 1988 года. Операция проходит недалеко от города Формоза, Бразилия. Особо подчеркивается, что название не имеет отношения к Тайваню, который официально назывался точно так же в 1895 году.



В этом году в учениях будет задействовано около 3000 военнослужащих из «сил дружественных стран», и продлятся они до 17 сентября. Военные США и Китая участвуют в совместных маневрах впервые с 2016 года, когда КНР присоединилась к организуемым Соединенными Штатами учениям RIMPAC. В «Формозе» также поучаствуют войска Италии, Аргентины, Мексики, Нигерии, Республики Конго, Франции, ЮАР и Пакистана.