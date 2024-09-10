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Общество Комбинат питания «Кремлевский» подготовил для чиновников и депутатов осеннее меню

Комбинат питания «Кремлевский» подготовил для чиновников и депутатов осеннее меню

1 885
16 комментариев

Повара комбината питания «Кремлевский» управления делами президента РФ в период осенней сессии будут предлагать госслужащим и депутатам обновленное меню. В ряде позиций преобладают овощи и грибы. Об этом 10 сентября рассказал телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

«Кремлевский» поставляет еду в Администрацию президента, правительство, палаты парламента, Конституционный суд, Центральную избирательную комиссию, Счетную палату. Так, этой осенью посетителям столовых, буфетов и кафе будут предложены в том числе:

  • микс-салат с тунцом и овощами гриль — 620 руб.;

  • крем-суп из цветной капусты с жареной уткой — 850 руб.;

  • деревенский суп с лисичками и сметаной — 480 руб.;

  • крем-суп из каштанов с мисо и шиитаке — 820 руб.;

  • мурманская треска с редисом и мятным дзадзыки — 1 100 руб.;

  • бефстроганов из мраморной говядины с лисичками и картофельным пюре — 1 400 руб.;

  • драники со сметаной и жареными лисичками — 440 руб.

Отметим, что меню от шеф-повара называется «Осеннее предложение», напитки в него не входят.

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Комментарии
16
AndrewBarsik
10 сентября 2024, 12:35
Интереснее было бы почитать - во сколько обходятся налогоплательщикам в месяц эти "народные избранники". (зарплата, премии, командировочные, транспортные расходы, проживание в гостиницах, помощники, водители, связь, канцелярия и т.д.)
Barmaley_5e4d0211d3423
10 сентября 2024, 12:27
И что, они платят?
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