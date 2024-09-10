Комбинат питания «Кремлевский» подготовил для чиновников и депутатов осеннее меню

Повара комбината питания «Кремлевский» управления делами президента РФ в период осенней сессии будут предлагать госслужащим и депутатам обновленное меню. В ряде позиций преобладают овощи и грибы. Об этом 10 сентября рассказал телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
«Кремлевский» поставляет еду в Администрацию президента, правительство, палаты парламента, Конституционный суд, Центральную избирательную комиссию, Счетную палату. Так, этой осенью посетителям столовых, буфетов и кафе будут предложены в том числе:
микс-салат с тунцом и овощами гриль — 620 руб.;
крем-суп из цветной капусты с жареной уткой — 850 руб.;
деревенский суп с лисичками и сметаной — 480 руб.;
крем-суп из каштанов с мисо и шиитаке — 820 руб.;
мурманская треска с редисом и мятным дзадзыки — 1 100 руб.;
бефстроганов из мраморной говядины с лисичками и картофельным пюре — 1 400 руб.;
драники со сметаной и жареными лисичками — 440 руб.
Отметим, что меню от шеф-повара называется «Осеннее предложение», напитки в него не входят.
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