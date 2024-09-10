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Финляндия В Финляндии одобрили закон о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью

В Финляндии одобрили закон о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью

1 362
16 комментариев

Власти Финляндии 10 сентября одобрили законопроект, запрещающий совершать операции с недвижимостью гражданам тех стран, которые могут «угрожать безопасности» страны. Документ опубликован на сайте канцлера юстиции Туомаса Пеюсти, который подписался под принятым решением.

Россия прямо в документе не называется — речь идет лишь о лицах из стран, «нарушивших территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства», — главным критерием для запрета станет решение ЕС. Впрочем, финские власти ранее уже неоднократно призывали запретить гражданам России приобретать недвижимость в стране и не скрывали, против кого направлен новый законопроект.

По заявлению канцлера Пеюсти, «достаточно хорошо» подготовленный документ отвечает международным обязательствам в области прав человека и учитывает национальную конституцию, но все же обратил внимание на то, что в документ следует включить временные рамки действия (сейчас оно рассчитано на неопределенный срок).

Запрет не будет распространяться на лиц с двойным гражданством — Финляндии и России.

Последствия законопроекта уже в некоторой степени рассмотрены, но экономический эффект все еще предстоит оценить более точно, добавляет издание Yle.

Предчувствуя одобрение законопроекта, многие россияне активно начали оформлять документы на покупку недвижимости в Финляндии до введения запрета: «Фонтанка» рассказывала, кому и как это удалось.

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Финляндия Сделки с недвижимостью Россия Запрет Канцлер Туомас Пеюсти
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Комментарии
16
276386315
10 сентября 2024, 13:06
Интересно, чего так лахтинская идарастня возбудилась? Им по карману недвижимость разве что в виде собачей будки, да и та не Финляндии и не в нашем районе,
Вауреур
10 сентября 2024, 13:07
Такая избирательность противоречит международным нормам
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