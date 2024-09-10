В Финляндии одобрили закон о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью

Власти Финляндии 10 сентября одобрили законопроект, запрещающий совершать операции с недвижимостью гражданам тех стран, которые могут «угрожать безопасности» страны. Документ опубликован на сайте канцлера юстиции Туомаса Пеюсти, который подписался под принятым решением.

Россия прямо в документе не называется — речь идет лишь о лицах из стран, «нарушивших территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства», — главным критерием для запрета станет решение ЕС. Впрочем, финские власти ранее уже неоднократно призывали запретить гражданам России приобретать недвижимость в стране и не скрывали, против кого направлен новый законопроект.

По заявлению канцлера Пеюсти, «достаточно хорошо» подготовленный документ отвечает международным обязательствам в области прав человека и учитывает национальную конституцию, но все же обратил внимание на то, что в документ следует включить временные рамки действия (сейчас оно рассчитано на неопределенный срок).