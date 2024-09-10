Мантуров анонсировал господдержку для гибридов в ближайшее время

В России планируют развивать гибридный автотранспорт. В ближайшее время ожидается внедрение мер поддержки для стимулирования спроса на такие автомобили, рассказал в интервью газете «Ведомости» первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

По мнению первого вице-премьера, гибриды в России «гораздо перспективнее» электромобилей. Особенно для людей, которые живут не в больших городах. «Поэтому поддержка спроса на них в какой-то форме в ближайшее время точно появится», — заявил Мантуров.