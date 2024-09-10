Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

ю-в.

 761мм 67%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,39
EUR 99,91
Атака на Москву
Как живут студенты в СПб
Что будут строить в Петербурге
Скандал с едой «Артиса»
Как голосовали в Петербурге
Умер Масляков
Квадроберы наступают
(От)Личный Петербург — 2024
Рейтинги «Фонтанки»
Авто Мантуров анонсировал господдержку для гибридов в ближайшее время

Мантуров анонсировал господдержку для гибридов в ближайшее время

318
2 комментария

В России планируют развивать гибридный автотранспорт. В ближайшее время ожидается внедрение мер поддержки для стимулирования спроса на такие автомобили, рассказал в интервью газете «Ведомости» первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

По мнению первого вице-премьера, гибриды в России «гораздо перспективнее» электромобилей. Особенно для людей, которые живут не в больших городах. «Поэтому поддержка спроса на них в какой-то форме в ближайшее время точно появится», — заявил Мантуров.

Он отметил, что недавно обсуждал перспективы электрификации модельного ряда с производителем автомобилей «Соллерс». Компания намерена в краткосрочной перспективе запустить производство гибридных пикапов.

Производство гибридных автомобилей вошло как одно из стратегических направлений в новый национальный проект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». «В рамках профильного нацпроекта также будем работать над производством гибридов, и, естественно, уделять ему внимание с точки зрения господдержки», — заявлял первый вице-премьер.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Денис Мантуров Гибридный двигатель Производство автомобилей
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
ProstoZloy
10 сентября 2024, 11:52
"гибриды в России «гораздо перспективнее» электромобилей", но менее перспективны, чем "чистые" автомобили с ДВС. Особенно с учетом наличия (а, скорее, отсутствия) в стране необходимых технологий.
Панкихой
10 сентября 2024, 11:53
Мне бы тоже господдержка не помешала.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Новости компаний
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Новости компаний
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
GloraX приобрел 60 га в Нижнем Новгороде под проект КРТ
9 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» вернет процент по потребительскому кредиту
9 сентября, 17:00
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23