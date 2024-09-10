Россиянок дважды за беременность будут направлять к психологу

В России женщин будут дважды направлять на прием к медицинскому психологу при обращении в женскую консультацию. Нововведение поможет снизить риски перинатальных осложнений и послеродовой депрессии, уверены в Минздраве. Об этом сообщили «Ведомости» 10 сентября.

Так, первая консультация будет назначаться пациенткам в I или II триместре, вторая — в III триместре. По данным ведомства, это поможет снизить риски акушерских и перинатальных осложнений, положительно настроить пациентку на период вынашивания и рождения ребенка, а также сформировать настрой к грудному вскармливанию.

Ранее «Фонтанка» писала, что с 2024 года базовая программа обязательного медицинского страхования в России включает консультации медицинских психологов для женщин в период беременности, родов и в послеродовой период. Такие приемы бесплатны, но направить пациентку к психологу должен лечащий врач при необходимости. По данным ВОЗ, послеродовая депрессия бывает у 10–20% родивших женщин.