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Общество Россиянок дважды за беременность будут направлять к психологу

Россиянок дважды за беременность будут направлять к психологу

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7 комментариев

В России женщин будут дважды направлять на прием к медицинскому психологу при обращении в женскую консультацию. Нововведение поможет снизить риски перинатальных осложнений и послеродовой депрессии, уверены в Минздраве. Об этом сообщили «Ведомости» 10 сентября.

Так, первая консультация будет назначаться пациенткам в I или II триместре, вторая — в III триместре. По данным ведомства, это поможет снизить риски акушерских и перинатальных осложнений, положительно настроить пациентку на период вынашивания и рождения ребенка, а также сформировать настрой к грудному вскармливанию.

Не позднее 2025 года российские больницы должны полностью перейти к оказанию помощи по клиническим рекомендациям, согласно постановлению правительства.

Ранее «Фонтанка» писала, что с 2024 года базовая программа обязательного медицинского страхования в России включает консультации медицинских психологов для женщин в период беременности, родов и в послеродовой период. Такие приемы бесплатны, но направить пациентку к психологу должен лечащий врач при необходимости. По данным ВОЗ, послеродовая депрессия бывает у 10–20% родивших женщин.

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Комментарии
8
ИннаСув
10 сентября 2024, 11:23
"За беременность" - это прозвучало как вина женщины))) А психолог - такой вид наказания
Лёxа Петров
10 сентября 2024, 11:31
Понятно же, что никаких психологов не будет, а деньги из ФОМС просто перетекут куда надо.
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