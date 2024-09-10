Аэропорт Казани возобновил работу

Аэропорт Казани вернулся к нормальному режиму работы после приостановки утром 10 сентября. Об этом сообщает представитель Росавиации.

Ограничения сняты в девять часов утра. «В период действия временных ограничений в казанском аэропорту на запасные аэродромы «ушли» два рейса: один — в Самару (Курумоч), один — в Нижнекамск (Бегишево)», — добавил представитель.

Аэропорт закрывали из соображений безопасности. Также ранним утром в Московском регионе закрывали ВПП в Домодедово, Внуково и Жуковском.

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