Атака на Москву. Сбиты беспилотники

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Об этом около половины третьего часа ночи 10 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



По его словам, один аппарат сбит в городском округе Люберцы, еще два — в Раменском. Разрушений и пострадавших на местах падения обломков, по предварительным данным, нет. Сейчас там работают экстренные службы.



Кроме того, беспилотники «подавлены» в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах Липецкой области, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. Он добавил, что жертв и пострадавших нет, на месте работают спецслужбы. Количество сбитых аппаратов глава области не назвал.

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В 03:09 Собянин сообщил, что еще четыре беспилотника сбиты в Подольском городском округе в Подмосковье. В столичных аэропортах Внуково и Домодедово задержаны рейсы на вылет и прилет, следует из онлайн-табло. Самолет, летевший в Москву из Антальи, направлен в Петербург, говорится на сайте Внуково.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 03:25 рассказал, что в небе над регионом силами ПВО «перехвачено и уничтожено 59 вражеских БПЛА самолетного типа». Пострадавших и разрушений нет, добавил он.