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Происшествия Боевые действия Атака на Москву. Сбиты беспилотники

Атака на Москву. Сбиты беспилотники

1 928
3 комментария

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Об этом около половины третьего часа ночи 10 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, один аппарат сбит в городском округе Люберцы, еще два — в Раменском. Разрушений и пострадавших на местах падения обломков, по предварительным данным, нет. Сейчас там работают экстренные службы.

Кроме того, беспилотники «подавлены» в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах Липецкой области, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. Он добавил, что жертв и пострадавших нет, на месте работают спецслужбы. Количество сбитых аппаратов глава области не назвал.

Обновление:

В 03:09 Собянин сообщил, что еще четыре беспилотника сбиты в Подольском городском округе в Подмосковье. В столичных аэропортах Внуково и Домодедово задержаны рейсы на вылет и прилет, следует из онлайн-табло. Самолет, летевший в Москву из Антальи, направлен в Петербург, говорится на сайте Внуково.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 03:25 рассказал, что в небе над регионом силами ПВО «перехвачено и уничтожено 59 вражеских БПЛА самолетного типа». Пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Последний раз об атаке БПЛА на Москву Собянин сообщал 1 сентября. Всего было сбито порядка 10 дронов. Один из беспилотников сбили в районе нефтеперерабатывающего завода в Капотне (один из крупнейших заводов России по объемам нефтепереработки).

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Комментарии
3
Рострелли
10 сентября 2024, 03:08
Самое главное чем сбили?
Сила в Правде!!
10 сентября 2024, 03:29
из новости не понятно чьи беспилотники откуда летели?
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