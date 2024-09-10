Петербург увеличит расходы на развитие города и соцподдержку жителей

На официальном сайте комитета финансов Петербурга появился проект постановления Смольного об изменениях в основные параметры бюджета на 2024–2026 годы. Документу предстоит пройти антикоррупционную экспертизу, «Фонтанка» предлагает взглянуть на внесенные коррективы.



В 2024 году, согласно предложенным изменениям, доходы города должны вырасти на 54,6 млрд рублей (на 4,6%), из них 46 млрд — это собственные доходы.



Расходы бюджета также увеличатся. Самые большие цифры заложены на адресную инвестиционную программу (+15,7 млрд рублей), на втором месте идет зарплата бюджетников (+6,9 млрд рублей), далее выплаты участникам СВО и их семьям (+5,1 млрд рублей).

