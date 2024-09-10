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    Петербург увеличит расходы на развитие города и соцподдержку жителей

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    1 комментарий

    На официальном сайте комитета финансов Петербурга появился проект постановления Смольного об изменениях в основные параметры бюджета на 2024–2026 годы. Документу предстоит пройти антикоррупционную экспертизу, «Фонтанка» предлагает взглянуть на внесенные коррективы.

    В 2024 году, согласно предложенным изменениям, доходы города должны вырасти на 54,6 млрд рублей (на 4,6%), из них 46 млрд — это собственные доходы.

    Расходы бюджета также увеличатся. Самые большие цифры заложены на адресную инвестиционную программу (+15,7 млрд рублей), на втором месте идет зарплата бюджетников (+6,9 млрд рублей), далее выплаты участникам СВО и их семьям (+5,1 млрд рублей).

    «Изменения позволят увеличить социальную поддержку петербуржцев и ускорить городские преобразования», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

    Самая скромная статья расходов, согласно корректировкам, у капремонта учреждений — всего 0,9 млрд рублей. Отдельным пунктом идет новый проект «Серебряный возраст», на его реализацию предусмотрено 476,1 млн рублей.

    Подробнее о том, из чего состоит петербургский бюджет, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 1

    Сила в Правде!!10 Сен 2024 в 01:28
    запредельно дорого обходятся эти участники зачем-то.
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