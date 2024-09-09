Житель Мурино попал в реанимацию после ночного катания на велосипеде BMX

Жителя Мурино спасают врачи Токсовской межрайонной больницы. 24-летнего молодого человека госпитализировали накануне ночью от дома 16/9 по улице Шувалова. Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, пострадавший упал с велосипеда и потерял сознание. Когда он пришел в себя, у него началась рвота.



В тяжелом состоянии пациент был доставлен в реанимацию. У него диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом затылочной кости и другие травмы головы.



Судя по странице в социальной сети, молодой человек серьезно увлекается трюками на специальном велосипеде BMX. Возможно, что травму он получил, оттачивая очередной прием.

