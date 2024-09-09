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Происшествия Житель Мурино попал в реанимацию после ночного катания на велосипеде BMX

Житель Мурино попал в реанимацию после ночного катания на велосипеде BMX

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3 комментария

Жителя Мурино спасают врачи Токсовской межрайонной больницы. 24-летнего молодого человека госпитализировали накануне ночью от дома 16/9 по улице Шувалова. Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, пострадавший упал с велосипеда и потерял сознание. Когда он пришел в себя, у него началась рвота.

В тяжелом состоянии пациент был доставлен в реанимацию. У него диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом затылочной кости и другие травмы головы.

Судя по странице в социальной сети, молодой человек серьезно увлекается трюками на специальном велосипеде BMX. Возможно, что травму он получил, оттачивая очередной прием.

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Комментарии
3
ProstoZloy
9 сентября 2024, 22:15
Для любителей экстремальных развлечений следует ввести дополнительные взносы в фонд ОМС.
theHard
9 сентября 2024, 22:30
дарвинизм☝️
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