На российском телевидении станет больше передач о многодетных семьях

Президент РФ Владимир Путин поручил снимать больше телепередач о многодетных семьях. Такое решение глава государства принял по итогам встречи с финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное».
Как сообщила 9 сентября пресс-служба Кремля, это должен быть цикл телепередач об «этапах жизни многодетных семей». Других подробностей не приводится.
Доклад необходимо предоставить до 1 декабря текущего года.
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