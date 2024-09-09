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Общество «Это не следы выстрелов». В Норвегии установили, от чего не мог погибнуть российский кит-шпион

«Это не следы выстрелов». В Норвегии установили, от чего не мог погибнуть российский кит-шпион

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Полиция Норвегии пришла к выводу, что российского кита-«шпиона» по имени Хвалдимир убил не человек. Раны, обнаруженные на его теле, оказались «недостаточными» для пулевых отверстий, 9 сентября сообщило агентство Barents Observer.

В Норвежском управлении рыболовства (The Norwegian Directorate of Fisheries) получили рентгеновский снимок передней части белухи, где и были обнаружены раны, похожие на отверстия от пуль. Травмы не затронули жизненно важных органов и не были смертельными. В желудке кита-«шпиона» также было пусто.

«Нет ничего, что могло бы указывать на то, что именно действия человека напрямую привели к смерти Хвалдимира», — отметил глава отдела охраны окружающей среды Северного моря в норвежской полиции Амунд Прееде Ревхейм.

Тело белухи по имени Хвалдимир норвежские рыбаки нашли в заливе Рисавика в Соле. Новость быстро разошлась по СМИ, потому что в Норвегии кита назвали «российским шпионом» из-за специальной сбруи, которая была на нем в момент самого первого контакта несколько лет назад.

Местные зоозащитники предположили, что Хвалдимира могли застрелить, прочитав новости и изучив снимки в местных СМИ. Больше всего их внимание привлекли раны, обнаруженные на теле кита-«шпиона». Активисты предположили, что это отверстия от пуль. Официальные организации призывали не спекулировать на этой теме и дождаться результатов вскрытия.

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