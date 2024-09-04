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Общество Российского кита-«шпиона» Хвальдимира в Норвегии могли застрелить. Результатов вскрытия ждать несколько недель

Российского кита-«шпиона» Хвальдимира в Норвегии могли застрелить. Результатов вскрытия ждать несколько недель

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6 комментариев

Норвежские зоозащитники не оставляют попыток выяснить причину смерти белухи Хвальдимира. Кита-«шпиона», приплывшего из России, могли застрелить, полагают местные активисты, пишет 4 августа издание NRK.

Утром зоозащитники подали заявление в полицию, в котором выразили свое предположение о насильственной смерти белухи. Сейчас специалисты проводят вскрытие кита-«шпиона», после которого станет точно ясно, отчего он умер.

Предположение о том, что Хвальдимира застрелили, ветеринары, биологи и другие профильные специалисты сделали, изучив материалы СМИ и снимки очевидцев. Больше всего их внимание привлекли раны, обнаруженные на теле умершей белухи.

Ждать официального отчета о результатах вскрытия придется еще несколько недель. В Ветеринарном институте в Санднесе (Veterinærinstituttet), где сейчас находится тело кита-«шпиона», призывают не спекулировать над причинами смерти и дождаться итогов.

«Мы не хотим участвовать в публичных спекуляциях, а напрямую помогаем тем, кто работает над установлением причины смерти Хвальдимира», — сообщают представители организации в пресс-релизе.

Кита-белуху нашли мертвым в заливе Рисавика в Соле, провинция Ругаланн. Российским «шпионом» Хвальдимира в Норвегии прозвали за специальную сбрую, подходящую для установки экшен-камеры. На ней заметили логотип компании «Снаряжение» и надпись Equipment St. Petersburg («Снаряжение Санкт-Петербург»), что и стало поводом для мифов, пишет РБК.

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Комментарии
6
Zet
4 сентября 2024, 18:26
Звезду героя посмертно...
280648886
4 сентября 2024, 18:07
Как навального?
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