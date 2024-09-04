Российского кита-«шпиона» Хвальдимира в Норвегии могли застрелить. Результатов вскрытия ждать несколько недель

Утром зоозащитники подали заявление в полицию, в котором выразили свое предположение о насильственной смерти белухи. Сейчас специалисты проводят вскрытие кита-«шпиона», после которого станет точно ясно, отчего он умер.

Предположение о том, что Хвальдимира застрелили, ветеринары, биологи и другие профильные специалисты сделали, изучив материалы СМИ и снимки очевидцев. Больше всего их внимание привлекли раны, обнаруженные на теле умершей белухи.

Ждать официального отчета о результатах вскрытия придется еще несколько недель. В Ветеринарном институте в Санднесе (Veterinærinstituttet), где сейчас находится тело кита-«шпиона», призывают не спекулировать над причинами смерти и дождаться итогов.

«Мы не хотим участвовать в публичных спекуляциях, а напрямую помогаем тем, кто работает над установлением причины смерти Хвальдимира», — сообщают представители организации в пресс-релизе.

Кита-белуху нашли мертвым в заливе Рисавика в Соле, провинция Ругаланн. Российским «шпионом» Хвальдимира в Норвегии прозвали за специальную сбрую, подходящую для установки экшен-камеры. На ней заметили логотип компании «Снаряжение» и надпись Equipment St. Petersburg («Снаряжение Санкт-Петербург»), что и стало поводом для мифов, пишет РБК.

