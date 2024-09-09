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Происшествия «Любил авиацию и хотел создать уникальный самолет». На борту рухнувшего в Подмосковье «Алекс-251» был его создатель

«Любил авиацию и хотел создать уникальный самолет». На борту рухнувшего в Подмосковье «Алекс-251» был его создатель

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3 комментария

На борту самолета-амфибии «Алекс-251», потерпевшего крушение под городом Рузой в Московской области, находился его создатель, 67-летний Алексей Танцырев. Это был тренировочный полет, рассказала в беседе с MSK1.RU 9 сентября супруга погибшего.

Мужчина родом из Свердловской области, там же и обучился пилотированию. Как рассказала его супруга, любовь к авиации привела мужчину к идее создания самолета, на котором «можно было бы летать в места, не оборудованные взлетно-посадочными полосами и вообще ничем, кроме воды или ровных полян». В 2005 году, будучи на должности соучредителя конструкторского бюро «Рида», Алексей решил параллельно с работой приступить к осуществлению своей идеи.

Мужчина скоро нашел компанию в Москве, которая сделала небольшой борт из пластика. Спустя четыре года шестиместный экспериментальный борт собрали из металла. «Амфибию» снабдили двумя чешскими двигателями, которые разрабатывал московский завод ЗАО «Авиатик-Альянс». В самолете также проработали парашютную систему спасения, а осенью 2010 года он совершил первый полет.

Александр полагал, что после испытаний продаст первый экземпляр «Алекс-251». Борт мог выполнять полеты на расстояние в 2,1 тыс. километров (это перелет от Москвы до Стамбула).

Утром 9 сентября самолет-амфибия потерпел крушение в кукурузном поле рядом с аэродромом Ватулино. В Следственном комитете сообщили, что на борту находились два человека, они не выжили. Информация о втором погибшем не приводится, причины крушения устанавливаются. После ЧП было возбуждено уголовное дело, выяснение всех обстоятельств контролирует транспортная прокуратура.

Ранее «Фонтанка» писала, что на необычную траекторию полета и шум от авиалайнера обратили внимание местные жители.

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Комментарии
3
Лёxа Петров
9 сентября 2024, 18:49
хм, за последнее время это уже второй "авиаконструктор", разбившийся на своем детище.
Митя Антонов
9 сентября 2024, 18:53
Странно, а почему вообще самоделки допускаются к полетам?
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