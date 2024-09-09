Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+25°

ясная погода, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

ю-в.

 764мм 44%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Что будут строить в Петербурге
Скандал с едой «Артиса»
Как голосовали в Петербурге
Умер Масляков
Квадроберы наступают
(От)Личный Петербург — 2024
Рейтинги «Фонтанки»
Город В Москве протестируют способы снижения шума от строек

В Москве протестируют способы снижения шума от строек

407
Написать комментарий

Пилотный проект по снижению шума от городских строек запустят в ближайшее время в Москве. Об этом 9 сентября сообщил столичный Департамент по природопользованию и охране окружающей среды.

В рамках проекта предполагается работать по трем направлениям: переходить на современную технику, внедрять ряд организационных мер и применять средства шумопонижения. В частности, использовать на стройках оборудование с низкими шумовыми характеристиками, глушители и уплотнители, жестко закреплять детали, переходить на электродвигатели, а также устанавливать шумозащитные экраны, кожухи, звукозащитные панели и звукоизоляционные палатки.

В организационном плане предлагается ограничить время использования шумной техники и обязать глушить двигатели машин, которые стоят незадействованными. Кроме того, в департаменте предлагают более эффективно организовывать транспортную логистику, размещать технику и оборудование как можно дальше от жилья и социальных объектов. Следить за уровнем шума при этом будут с помощью автоматизированных систем контроля.

Способы планируют в ближайшее время опробовать на 20 пилотных строительных площадках. Если меры будут эффективными, их распространят на все московские стройки, пишет РБК.

По данным ведомства, Департамент по природопользованию и Мосгосстройнадзор ежегодно отрабатывают около 6 тысяч жалоб на шумные работы на почти 950 строительных объектах в Москве. Норматив по уровню шума вблизи жилых домов ночью равен 5 дБА, а в квартирах — 30 дБА, а строительная техника шумит до 90–110 дБА. В среднем по ночам фиксируется превышение норм в 2–2,5 раза.

«Учеными доказано, что постоянный шумовой фон уже в 55 дБА негативно сказывается на здоровье людей. Он вызывает разные симптомы — от нарушений сна до проблем с сердечно-сосудистой системой», — отмечают в комитете.

Отметим, что недавно в Москве открыли первый участок новой линии метро. Она уже 16-я по счету в столичной подземке.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Москва Стройка Уровень шума
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Новости компаний
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Новости компаний
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
ТОП 5
Новости компаний
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
GloraX приобрел 60 га в Нижнем Новгороде под проект КРТ
9 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» вернет процент по потребительскому кредиту
9 сентября, 17:00
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41