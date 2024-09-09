В Москве протестируют способы снижения шума от строек

Пилотный проект по снижению шума от городских строек запустят в ближайшее время в Москве. Об этом 9 сентября сообщил столичный Департамент по природопользованию и охране окружающей среды.



В рамках проекта предполагается работать по трем направлениям: переходить на современную технику, внедрять ряд организационных мер и применять средства шумопонижения. В частности, использовать на стройках оборудование с низкими шумовыми характеристиками, глушители и уплотнители, жестко закреплять детали, переходить на электродвигатели, а также устанавливать шумозащитные экраны, кожухи, звукозащитные панели и звукоизоляционные палатки.

В организационном плане предлагается ограничить время использования шумной техники и обязать глушить двигатели машин, которые стоят незадействованными. Кроме того, в департаменте предлагают более эффективно организовывать транспортную логистику, размещать технику и оборудование как можно дальше от жилья и социальных объектов. Следить за уровнем шума при этом будут с помощью автоматизированных систем контроля.

Способы планируют в ближайшее время опробовать на 20 пилотных строительных площадках. Если меры будут эффективными, их распространят на все московские стройки, пишет РБК.

По данным ведомства, Департамент по природопользованию и Мосгосстройнадзор ежегодно отрабатывают около 6 тысяч жалоб на шумные работы на почти 950 строительных объектах в Москве. Норматив по уровню шума вблизи жилых домов ночью равен 5 дБА, а в квартирах — 30 дБА, а строительная техника шумит до 90–110 дБА. В среднем по ночам фиксируется превышение норм в 2–2,5 раза.

«Учеными доказано, что постоянный шумовой фон уже в 55 дБА негативно сказывается на здоровье людей. Он вызывает разные симптомы — от нарушений сна до проблем с сердечно-сосудистой системой», — отмечают в комитете.

Отметим, что недавно в Москве открыли первый участок новой линии метро. Она уже 16-я по счету в столичной подземке.