Путин поздравил москвичей и вместе с Собяниным поучаствовал в открытии новой ветки метро

Президент РФ Владимир Путин 7 сентября принял участие в торжестве в концертном зале «Зарядье» по случаю 877-й годовщины основания Москвы и поздравил москвичей с Днём города. Об этом сообщается на сайте Кремля.



В режиме видеосвязи Путин поучаствовал в открытии новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры столицы (что тоже было приурочено ко Дню города). В частности, запущен первый участок новой Троицкой линии московского метро — шестнадцатой по счету в московской подземке. Участок длиной 8,3 км включает четыре станции — от «Новаторской» до «Тютчевской». Мэр Москвы Сергей Собянин также участвовал по видеосвязи.



Кроме того, открыты новый кампус МГТУ имени Баумана, расположенный рядом с историческими зданиями университета на Яузе, а также кинопарк «Москино» — одна из главных площадок создаваемого Московского кинокластера.

