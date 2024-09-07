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Общество Путин поздравил москвичей и вместе с Собяниным поучаствовал в открытии новой ветки метро

Путин поздравил москвичей и вместе с Собяниным поучаствовал в открытии новой ветки метро

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17 комментариев

Президент РФ Владимир Путин 7 сентября принял участие в торжестве в концертном зале «Зарядье» по случаю 877-й годовщины основания Москвы и поздравил москвичей с Днём города. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В режиме видеосвязи Путин поучаствовал в открытии новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры столицы (что тоже было приурочено ко Дню города). В частности, запущен первый участок новой Троицкой линии московского метро — шестнадцатой по счету в московской подземке. Участок длиной 8,3 км включает четыре станции — от «Новаторской» до «Тютчевской». Мэр Москвы Сергей Собянин также участвовал по видеосвязи.

Кроме того, открыты новый кампус МГТУ имени Баумана, расположенный рядом с историческими зданиями университета на Яузе, а также кинопарк «Москино» — одна из главных площадок создаваемого Московского кинокластера.

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Комментарии
17
Сила в Правде!!
7 сентября 2024, 14:48
в курске путина заждались а он метро открывает...
Рострелли
7 сентября 2024, 15:00
Один еще с Дальнего Востока не вернулся, а второй уже "принял участие в торжестве в концертном зале «Зарядье»
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