Какие детские сады и школы Петербург достроит в 2025 году. «Фонтанка» публикует список адресов

В рамках адресной инвестиционной программы за счет бюджета Петербург планирует в 2025 году построить или завершить строительство 19 детских садов и 12 школ. Это следует из проекта АИП, документ есть в распоряжении «Фонтанки».
Список детсадов:
Выборгский район. Лиственная улица, участок 19, — дом 15, корпус 2, юго-восточнее пересечения Лиственной и улицы Жака-Дюкло (220 мест)
Невский район. Ул. Белышева, участок 18, — между Белышева и Нерчинской улицей и по соседству со школой № 693 (140 мест)
Невский район. Дальневосточный проспект, участок 71, — западнее дома 6, корпус 1, по Союзному проспекту (200 мест)
Пушкинский район. Город Пушкин, Саперная улица, участок 21, — на территории внутри квартала, очерченного Камероновской, Кедринской, Комсомольской и Саперной улицами (110 мест)
Московский район. Дунайский проспект, участок 1, — во дворе, образованном домами 5, корпус 4, корпус 5, корпус 6 и корпус 7, по Дунайскому проспекту (120 мест)
Невский район. Ул. Белышева, участок 17, — между Белышева и Нерчинской улицей и по соседству со школой № 693 (140 мест)
Красносельский район. Ленинский проспект, участок 15, — северо-западнее пересечения с улицей Доблести (150 мест)
Красногвардейский район. Ржевка-Пороховые, квартал 11, корпус 31–35, — южнее школы № 187, между домами 46, корпус 1, и 54, корпус 2 (220 мест)
Московский район. Витебский проспект, участок 6, — юго-западнее пересечения Дунайского и Витебского проспектов (142 места)
Фрунзенский район. Софийская улица, участок 222, — в квартале, очерченном улицами Пражской, Белы Куна, Фучика и Софийской (250 мест)
Красносельский район. Петергофское шоссе, участок 104, — севернее пересечения с улицей Пограничника Гарькавого
Московский район. Квартал, ограниченный Пулковским шоссе, Дунайским проспектом, Среднерогатской и южным полукольцом ОЖД, участок 25
Красносельский район. Горелово, Красносельское шоссе, участок 16А, — во дворе дома 56, корпус 3, по Красносельскому шоссе
Красногвардейский район. Территория предприятия «Ручьи», участок 8, — юго-западнее пересечения дороги в Рыбацкое и Васнецовского проспекта (140 мест)
Красносельский район. Петергофское шоссе, участок 1, — севернее дома 90, корпус 3, литера А, по Петергофскому шоссе
Фрунзенский район. Проспект Славы, участок 157, — западнее дома 39 по Будапештской улице
Красногвардейский район. Окраинная улица, участок 5, — северо-западнее дома 18, литера В, по Поселковой улице
Красносельский район. Красное Село, улица Спирина, участок 40, — западнее дома 2, корпус 3, литера А, по улице Спирина
Фрунзенский район. Андреевская улица, участок 5А, — в квартале, очерченном Андреевской, Дубровской улицами и улицей Самойловой
Список школ:
Московский район. Квартал, ограниченный Пулковским шоссе, Дунайским проспектом, Среднерогатской и южным полукольцом ОЖД (1 100 мест)
Красногвардейский район. Территория предприятия «Ручьи», участок 8, — юго-западнее пересечения Чарушинской улицы и Муринской дороги (825 мест)
Петродворцовый район. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, дом 102А, литера А (550 мест)
Красносельский район. Ул. Добровольцев, дом 8, литера А, — в границах квартала, очерченного улицами Добролюбова, Гоголя, Кропоткинской и Санкт-Петербургским шоссе (550 мест)
Выборгский район. Лиственная улица, участок 1, — в квартале между Северным проспектом, улицей Есенина, улицей Жака-Дюкло и Лиственной улицей (1 000 мест)
Приморский район. Нижне-Каменская улица, участок 48 (с подразделением детсада), — в квартале между Глухарской улицей, проспектом Авиаконструкторов, Плесецкой и Нижне-Каменской улицами (290 мест)
Невский район. Русановская, участок 5, — восточнее дома 124, корпус 7, по Октябрьской набережной (550 мест)
Курортный район. Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 308, литера А (550 мест)
Выборгский район. Парголово, улица Архитектора Белова, участок 1, — юго-западнее пересечения с Заречной улицей (825 мест)
Московский район. Квартал, ограниченный Пулковским шоссе, Дунайским проспектом, Среднерогатской и южным полукольцом ОЖД, участок 26 (550 мест)
Московский район. Московское шоссе (во дворе дома 14, корпус 1, по Дунайскому проспекту) (550 мест)
Приморский район. Квартал 55 Северо-Приморской части — в границах Богатырского проспекта и улиц Оптиков и Яхтенной (начальная школа, 300 мест)
В Заксобрании бюджетно-финансовый комитет рассмотрит проект АИП на заседании 10 сентября.
Какие объекты метро, дорог, развязок, культуры и социальной инфраструктуры город планирует построить в ближайшие три года, читайте в материале «Фонтанки».