Какие детские сады и школы Петербург достроит в 2025 году. «Фонтанка» публикует список адресов

В рамках адресной инвестиционной программы за счет бюджета Петербург планирует в 2025 году построить или завершить строительство 19 детских садов и 12 школ. Это следует из проекта АИП, документ есть в распоряжении «Фонтанки». Список детсадов:

Невский район. Ул. Белышева, участок 18, — между Белышева и Нерчинской улицей и по соседству со школой № 693 (140 мест)

Московский район. Дунайский проспект, участок 1, — во дворе, образованном домами 5, корпус 4, корпус 5, корпус 6 и корпус 7, по Дунайскому проспекту (120 мест)

Невский район. Ул. Белышева, участок 17, — между Белышева и Нерчинской улицей и по соседству со школой № 693 (140 мест)

Красносельский район. Ул. Добровольцев, дом 8, литера А, — в границах квартала, очерченного улицами Добролюбова, Гоголя, Кропоткинской и Санкт-Петербургским шоссе (550 мест)

Выборгский район. Лиственная улица, участок 1, — в квартале между Северным проспектом, улицей Есенина, улицей Жака-Дюкло и Лиственной улицей (1 000 мест)

Приморский район. Нижне-Каменская улица, участок 48 (с подразделением детсада), — в квартале между Глухарской улицей, проспектом Авиаконструкторов, Плесецкой и Нижне-Каменской улицами (290 мест)

Приморский район. Квартал 55 Северо-Приморской части — в границах Богатырского проспекта и улиц Оптиков и Яхтенной (начальная школа, 300 мест)



В Заксобрании бюджетно-финансовый комитет рассмотрит проект АИП на заседании 10 сентября.



Какие объекты метро, дорог, развязок, культуры и социальной инфраструктуры город планирует построить в ближайшие три года, читайте в материале «Фонтанки».

