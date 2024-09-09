Библиотека, музей, лекторий. Проголосуйте за лучшее место для любителей науки в нашем городе

Проект « (От)Личный Петербург » продолжается. Вы уже прислали нам адреса самых разных библиотек, лекториев и научных музеев нашего города. Вместе с куратором номинации — директором департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Наталией Беляковой — мы отобрали из них десятку финалистов.

«Научный Петербург» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем адреса для фанатов научно-популярного жанра: лектории, выставки, музеи. Вот кто вышел в финал:

Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего!

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое из этих мест вам нравится больше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!



Как проголосовать:



Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга». Изучить описание номинаций. Перейти на страницу голосования. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. Выбрать одного кандидата в номинации. Нажать на кнопку «Голосовать». Повторить для другой номинации.

Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!