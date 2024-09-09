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    Библиотека, музей, лекторий. Проголосуйте за лучшее место для любителей науки в нашем городе

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    2 комментария
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Вы уже прислали нам адреса самых разных библиотек, лекториев и научных музеев нашего города. Вместе с куратором номинации — директором департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Наталией Беляковой — мы отобрали из них десятку финалистов.

    Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего!

    «Научный Петербург» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем адреса для фанатов научно-популярного жанра: лектории, выставки, музеи. Вот кто вышел в финал:

    1. Библиотека Академии наук,
    2. Геологоразведочный музей имени Ф. Н. Чернышева,
    3. Кунсткамера,
    4. Ледокол «Красин»,
    5. Музей Арктики и Антарктики,
    6. Музей оптики ИТМО,
    7. Штаб-квартира и лекторий Российского географического общества,
    8. Планетарий № 1,
    9. Музей железных дорог России,
    10. Военно-медицинский музей.

    Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое из этих мест вам нравится больше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!

    Как проголосовать:

    1. Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
    2. Изучить описание номинаций.
    3. Перейти на страницу голосования.
    4. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
    5. Выбрать одного кандидата в номинации.
    6. Нажать на кнопку «Голосовать».
    7. Повторить для другой номинации.

    Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.

    26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    «(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

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    Комментарии 2

    Митя Антонов09 Сен 2024 в 16:23
    Пока не будет возможности анонимного голосования, а только на сайте проекта и через авторизацию через Telegram, Yandex или VK, принимать участие в голосовании не стану.
    +0−0
    28240881209 Сен 2024 в 16:21
    коворкинг в Таврическом дворце
    +0−0
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