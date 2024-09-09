Библиотека, музей, лекторий. Проголосуйте за лучшее место для любителей науки в нашем городе

Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Вы уже прислали нам адреса самых разных библиотек, лекториев и научных музеев нашего города. Вместе с куратором номинации — директором департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Наталией Беляковой — мы отобрали из них десятку финалистов.
Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего!
«Научный Петербург» — одна из 10 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем адреса для фанатов научно-популярного жанра: лектории, выставки, музеи. Вот кто вышел в финал:
- Библиотека Академии наук,
- Геологоразведочный музей имени Ф. Н. Чернышева,
- Кунсткамера,
- Ледокол «Красин»,
- Музей Арктики и Антарктики,
- Музей оптики ИТМО,
- Штаб-квартира и лекторий Российского географического общества,
- Планетарий № 1,
- Музей железных дорог России,
- Военно-медицинский музей.
Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое из этих мест вам нравится больше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!
Как проголосовать:
- Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
- Изучить описание номинаций.
- Перейти на страницу голосования.
- Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
- Выбрать одного кандидата в номинации.
- Нажать на кнопку «Голосовать».
- Повторить для другой номинации.
Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!