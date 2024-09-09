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Политика Армения передала Азербайджану согласованный проект мирного соглашения. Это уже десятая версия договора по счету

Армения передала Азербайджану согласованный проект мирного соглашения. Это уже десятая версия договора по счету

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1 комментарий

Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. Об этом 9 сентября сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян во время пресс-конференции.

«В проект включен весь согласованный текст, полностью согласованные статьи или согласованные части статей», — отметил министр и добавил, что Ереван и Баку имеют реальный шанс в кратчайшие сроки подписать этот документ.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подтверждал, что стороны близки к подписанию мирного соглашения на 80%, достигнув договоренности по делимитации и демаркации границ.

Впрочем, по словам Мирзояна, одно подписанное соглашение не решит всей проблемы с Баку — «другие проблемы придется решать позже при желании сторон» (цитата по ТАСС).

19–20 сентября 2023 года Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, требуя расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска.

28 сентября того же года глава непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.

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Азербайджан Армения Ильхам Алиев Нагорный Карабах Арарат Мирзоян Мирный договор
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Комментарии
1
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9 сентября 2024, 15:21
А мы здесь при чём?!
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