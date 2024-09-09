Путин наградил сына своего тренера по дзюдо Рахлина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заслуженного тренера РФ и главу петербургского клуба дзюдоистов «Турбостроитель» Михаила Рахлина. Спортсмен является сыном Анатолия Рахлина — тренера Путина по дзюдо. Указ опубликован на сайте Кремля 9 сентября.

В документе говорится, что Михаил Рахлин награжден за «большой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в Российской Федерации, активную общественную деятельность».

В копилке заслуженного тренера есть несколько государственных наград. В 2019 году президент РФ наградил Михаила Рахлина орденом Почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность. В 2020 году тренеру было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Орден Александра Невского, которого удостоился Рахлин, — единственная награда, существовавшая в наградных системах Российской Империи, СССР и РФ.