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    Путин наградил сына своего тренера по дзюдо Рахлина орденом Александра Невского

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    2 комментария

    Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заслуженного тренера РФ и главу петербургского клуба дзюдоистов «Турбостроитель» Михаила Рахлина. Спортсмен является сыном Анатолия Рахлина — тренера Путина по дзюдо. Указ опубликован на сайте Кремля 9 сентября.

    В документе говорится, что Михаил Рахлин награжден за «большой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в Российской Федерации, активную общественную деятельность».

    В копилке заслуженного тренера есть несколько государственных наград. В 2019 году президент РФ наградил Михаила Рахлина орденом Почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность. В 2020 году тренеру было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Орден Александра Невского, которого удостоился Рахлин, — единственная награда, существовавшая в наградных системах Российской Империи, СССР и РФ.

    На сегодняшний день Рахлин является президентом клуба дзюдо «Турбостроитель» и основателем Фонда поддержки и развития дзюдо и Спортивной школы олимпийского резерва имени своего отца — Анатолия Рахлина. Кроме того, Михаил Рахлин — член общественной палаты Петербурга. В 2024 году являлся доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

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    Комментарии 2

    Слава России!09 Сен 2024 в 14:55
    молодец какой, красава
    +1−0
    Лёxа Петров09 Сен 2024 в 14:53
    В чем популяризация? в 80-х каждый 3-й мальчишка хоть чуть-чуть, но пробовал заниматься дзю-до. Каков процент сейчас?
    +2−0
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