Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+25°

ясная погода, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

ю-в.

 765мм 38%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Что будут строить в Петербурге
Скандал с едой «Артиса»
Как голосовали в Петербурге
Умер Масляков
Квадроберы наступают
(От)Личный Петербург — 2024
Рейтинги «Фонтанки»
Общество В Забайкалье ученые нашли следы динозавра мелового периода. Взгляните на них

В Забайкалье ученые нашли следы динозавра мелового периода. Взгляните на них

2 061
1 комментарий

На территории Забайкалья ученые обнаружили следы динозавра, сообщается 9 сентября на сайте Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН. В экспедиции приняли участие специалисты из Новосибирска, Читы и Китая.

Предположительно, отпечатки следов приходятся на раннюю эпоху мелового периода.

«По словам специалистов, найденные отпечатки трехпалых конечностей могут принадлежать динозавру, близкому к игуанодонтидам — растительноядным динозаврам отряда птицетазовых», — говорится на сайте института.

Ученые рассказали, что найти следы динозавра в России — большая редкость. Другое меловое отложение удалось обнаружить в Кисловодске в 1988 году: отпечатки принадлежали игуанодону мелового возраста. После этого были единичные сообщения о находках следов юрских и меловых динозавров на территории России — как правило, на Северном Кавказе.

Плиту со следами динозавра транспортировали в музей АО «Прииск Усть-Кара» на погрузчике, который предоставила золотодобывающая компания.

Кроме того, в ходе экспедиции ученым удалось найти много останков беспозвоночных — насекомых, ракообразных, а также останки рыб.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что останки утконосого динозавра, найденные в Благовещенске, передали в Палеонтологический музей СПбГУ.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Динозавр
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
DEMOMON
9 сентября 2024, 16:58
Следы большой курицы.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Новости компаний
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Новости компаний
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» вернет процент по потребительскому кредиту
9 сентября, 17:00
Конференция Psychologies со звездными психологами пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре
9 сентября, 10:13
Спрос диктует цену: на рынке дорогого жилья не хватает новых проектов
8 сентября, 18:00
Поднимите мне веки: пластические хирурги рассказали, кому и зачем сегодня проводят блефаропластику
7 сентября, 18:00
Яркая осень в Пушкинском районе
6 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: Правительство Санкт-Петербурга представляет номинацию «Акцент года»
6 сентября, 12:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40