В Забайкалье ученые нашли следы динозавра мелового периода. Взгляните на них

На территории Забайкалья ученые обнаружили следы динозавра, сообщается 9 сентября на сайте Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН. В экспедиции приняли участие специалисты из Новосибирска, Читы и Китая.



Предположительно, отпечатки следов приходятся на раннюю эпоху мелового периода.

Источник: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН







«По словам специалистов, найденные отпечатки трехпалых конечностей могут принадлежать динозавру, близкому к игуанодонтидам — растительноядным динозаврам отряда птицетазовых», — говорится на сайте института.



Ученые рассказали, что найти следы динозавра в России — большая редкость. Другое меловое отложение удалось обнаружить в Кисловодске в 1988 году: отпечатки принадлежали игуанодону мелового возраста. После этого были единичные сообщения о находках следов юрских и меловых динозавров на территории России — как правило, на Северном Кавказе.



Плиту со следами динозавра транспортировали в музей АО «Прииск Усть-Кара» на погрузчике, который предоставила золотодобывающая компания.



Кроме того, в ходе экспедиции ученым удалось найти много останков беспозвоночных — насекомых, ракообразных, а также останки рыб.



Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что останки утконосого динозавра, найденные в Благовещенске, передали в Палеонтологический музей СПбГУ.