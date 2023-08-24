Кости утконосого динозавра с зубной «батареей» передали СПбГУ

В Палеонтологический музей СПбГУ передали найденные в Благовещенске останки динозавра. Об этом 24 августа «Фонтанке» сообщила пресс-служба Университета.
Фрагменты кости ноги, зубов, челюстей и позвонки гадрозавра — обитателя позднего мелового периода — будут дополнены распечатанными на 3D-принтере элементами.
«Эти материалы лягут в основу новой экспозиции Палеонтологического музея СПбГУ, посвященной Дальневосточным динозаврам», — комментирует новые поступления заведующий Палеонтологическим музеем СПбГУ Дмитрий Григорьев. По его словам, это будет подарок Университету к его 300-летию.
Для гадрозавра, по предположениям ученых, характерна «зубная батарея», содержащая ряды зубов и ороговевший клюв. У многих на голове — гребень. В Благовещенске описали уже два вида гадрозавров — амурозавра и керберозавра.
Раскопки останков динозавров ведутся на территории Благовещенска с 1980-х годов. Вместе с сотрудниками Института геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН исследования ведут и ученые СПбГУ. В этом месте выявлена уникальная концентрация останков этих доисторических животных: 66 миллионов лет назад там сошел селевой поток.