Еще один петербургский интернет-провайдер подвергся крупной DDoS-атаке

Петербургский интернет-провайдер PIN подвергся массированной DDoS-атаке. Об этом компания сообщила 8 сентября в своих соцсетях. Атака оставила многих пользователей без интернета. Кто-то не мог зайти на сайты банков, в маркетплейсы, мессенджеры и на другие ресурсы.
На скриншоте с ip-адресами, который опубликовал интернет-провайдер, можно заметить надпись «IT ARMY OF UA».
«От правоохранительных органов мы получили скриншот работы атакующего ПО. В нем четко видны наши ip-адреса, как и, например, адреса другого провайдера — «Невалинк» (про атаку на него уже писали некоторые новостные ресурсы)», — рассказал интернет-провайдер в соцсетях.
Позже в компании сообщили, что атака полностью отбита и доступ в интернет восстановлен. Телефоны службы поддержки тоже работают, но нестабильно.
Напомним, 7 сентября стало известно, что петербургский интернет-провайдер «Невалинк» подвергся DDoS-атаке. В нескольких районах Петербурга пользователи остались без интернета.
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