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Общество Еще один петербургский интернет-провайдер подвергся крупной DDoS-атаке

Еще один петербургский интернет-провайдер подвергся крупной DDoS-атаке

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6 комментариев

Петербургский интернет-провайдер PIN подвергся массированной DDoS-атаке. Об этом компания сообщила 8 сентября в своих соцсетях. Атака оставила многих пользователей без интернета. Кто-то не мог зайти на сайты банков, в маркетплейсы, мессенджеры и на другие ресурсы.

На скриншоте с ip-адресами, который опубликовал интернет-провайдер, можно заметить надпись «IT ARMY OF UA».

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«От правоохранительных органов мы получили скриншот работы атакующего ПО. В нем четко видны наши ip-адреса, как и, например, адреса другого провайдера — «Невалинк» (про атаку на него уже писали некоторые новостные ресурсы)», — рассказал интернет-провайдер в соцсетях.

Позже в компании сообщили, что атака полностью отбита и доступ в интернет восстановлен. Телефоны службы поддержки тоже работают, но нестабильно.

Напомним, 7 сентября стало известно, что петербургский интернет-провайдер «Невалинк» подвергся DDoS-атаке. В нескольких районах Петербурга пользователи остались без интернета.

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Комментарии
6
280896530
9 сентября 2024, 13:07
На кого эти сказки рассчитаны? На тех, кто в технологиях не разбирается? Там в коде данных паспортов и физических адресов с фотографиями не указано было? Заканчивайте дурака валять.
Повестка дна
9 сентября 2024, 14:16
Крупная атака на мелкого провайдера.. Ускорял Ютуб или с кем-то не поделился?
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