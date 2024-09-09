Еще один петербургский интернет-провайдер подвергся крупной DDoS-атаке

Петербургский интернет-провайдер PIN подвергся массированной DDoS-атаке. Об этом компания сообщила 8 сентября в своих соцсетях. Атака оставила многих пользователей без интернета. Кто-то не мог зайти на сайты банков, в маркетплейсы, мессенджеры и на другие ресурсы.

На скриншоте с ip-адресами, который опубликовал интернет-провайдер, можно заметить надпись «IT ARMY OF UA».

«От правоохранительных органов мы получили скриншот работы атакующего ПО. В нем четко видны наши ip-адреса, как и, например, адреса другого провайдера — «Невалинк» (про атаку на него уже писали некоторые новостные ресурсы)», — рассказал интернет-провайдер в соцсетях.

Позже в компании сообщили, что атака полностью отбита и доступ в интернет восстановлен. Телефоны службы поддержки тоже работают, но нестабильно.

