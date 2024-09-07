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    Пользователи провайдера «Невалинк» остались без интернета из-за хакеров

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    Пользователи провайдера «Невалинк» в нескольких районах Петербурга остались без интернета. Об этом 7 сентября рассказали читатели «Фонтанки». «Оператор по телефону сообщил, что на них совершена хакерская атака», — рассказал один из оставшихся без подключения.

    В официальной группе провайдера «Невалинк» в ВК висит объявление о том, что сеть подвергается массированной Ddos-атаке, большая часть которой уже отбита и связь частично восстановлена.

    В компании «Фонтанке» подтвердили, что продолжают разбираться с проблемой и атака не связана с продолжающимися в Петербурге выборами губернатора и муниципальных депутатов и обеспечением связи на избирательных участках.

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