Глава Минэнерго: Электроэнергетика в РФ исчерпала резервы СССР

Созданные еще во времена СССР резервы российской электроэнергетики исчерпаны, а отрасль испытывает недофинансирование для модернизации оборудования и поддержания его в нормальном состоянии. Об этом 9 сентября в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума заявил министр энергетики Сергей Цивилев.



По словам Цивилева, необходимого резерва генерирующих мощностей в предстоящую осень и зиму нет у энергосистемы Дальнего Востока, который отнесен к регионам высоких рисков в электроэнергетике. Это связано в том числе с переносом капитального ремонта ряда ТЭС.

