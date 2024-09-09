Глава Минэнерго: Электроэнергетика в РФ исчерпала резервы СССР

Созданные еще во времена СССР резервы российской электроэнергетики исчерпаны, а отрасль испытывает недофинансирование для модернизации оборудования и поддержания его в нормальном состоянии. Об этом 9 сентября в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума заявил министр энергетики Сергей Цивилев.
По словам Цивилева, необходимого резерва генерирующих мощностей в предстоящую осень и зиму нет у энергосистемы Дальнего Востока, который отнесен к регионам высоких рисков в электроэнергетике. Это связано в том числе с переносом капитального ремонта ряда ТЭС.
О нехватке электроэнергии на Дальнем Востоке из-за роста потребления говорил на Восточном экономическом форуме и президент России Владимир Путин. По его словам, это отражается на сроках строительства крупных промышленных объектов, а также инфраструктуры. Правительству поручено подготовить программу развития энергетики, чтобы ликвидировать дефицит и проработать возможность строительства в регионе атомных электростанций.
Сейчас объем энергопотребления на Дальнем Востоке составляет 69 млрд кВт·ч в год, а к концу десятилетия вырастет до 96 млрд кВт·ч. За 2023 год потребление электроэнергии выросло на Дальнем Востоке на 3,5%, а в целом по России — на 1,4%.