Играй кто хочет. В Петербурге снова появилось уличное пианино

В Петербурге возобновилась традиция выставлять на улицу пианино, на котором может поиграть любой желающий. Уличный инструмент заметил читатель «Фонтанки» Николай
читатель «Фонтанки» Николай
Пианино стоит в Волжском переулке за Андреевским собором. Никакой таблички, ограничивающей его использование днем, нет, но ночью просят не играть.
«Думаю, поиграть может каждый проходящий. Правда, стула тут нет. Само пианино не пристегнуто», — рассказывает Николай.
Уличные пианино стали медиазвездами в Петербурге весной и летом 2019 года. «Фонтанка» тогда организовала путешествие по музыкальным точкам с профессиональным пианистом. Правда, не все были довольны. Сначала клавиши пианино на Большом