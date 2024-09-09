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    Играй кто хочет. В Петербурге снова появилось уличное пианино

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    2 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки» Николай
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    В Петербурге возобновилась традиция выставлять на улицу пианино, на котором может поиграть любой желающий. Уличный инструмент заметил читатель «Фонтанки» Николай 9 сентября на Васильевском острове.

    читатель «Фонтанки» Николай

    Пианино стоит в Волжском переулке за Андреевским собором. Никакой таблички, ограничивающей его использование днем, нет, но ночью просят не играть.

    Фото: читатель «Фонтанки» Николай
    Фото: читатель «Фонтанки» Николай
    Фото: читатель «Фонтанки» Николай
    Фото: читатель «Фонтанки» Николай
    Фото: читатель «Фонтанки» Николай
    ПоделитьсяПоделиться

    «Думаю, поиграть может каждый проходящий. Правда, стула тут нет. Само пианино не пристегнуто», — рассказывает Николай.

    Уличные пианино стали медиазвездами в Петербурге весной и летом 2019 года. «Фонтанка» тогда организовала путешествие по музыкальным точкам с профессиональным пианистом. Правда, не все были довольны. Сначала клавиши пианино на Большом проспекте П. С. залили цементом, затем оно и вовсе пропало, а вслед за ним и инструмент с улицы Блохина. А летом 2020 года новое пианино появилось на Малой Садовой улице.

    Фото: читатель «Фонтанки» Николай

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    ПианиноМузыка
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    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
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    Комментарии 2

    почти бросил..)10 Сен 2024 в 00:27
    Оставили бы хотя бы ноты, не все же помнят клавир в две руки Петра Ильича Чайковского..)
    +0−0
    Zet09 Сен 2024 в 23:40
    загнётся оно после первого дождя...
    +0−0
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