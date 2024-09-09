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Общество В России военным будут возмещать расходы на использование автомобиля в командировках и отпусках

В России военным будут возмещать расходы на использование автомобиля в командировках и отпусках

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11 комментариев

В России военнослужащим, военным пенсионерам, а также их семьям будут возмещать расходы на использование личного автомобиля во время отпусков и командировок. Такая компенсация положена военным, которые имеют право на льготный проезд. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба правительства РФ.

На компенсацию военнослужащие могут рассчитывать в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих». Однако есть некоторые детали.

«До сих пор военнослужащие получали её только за поездки в поезде или самолёте, предоставив в качестве подтверждения проездные документы», — уточнили в правительстве РФ.

Теперь, согласно подписанному постановлению, государство будет возвращать деньги военным и за пользование их личным автомобилем.

«Непосредственно порядок возмещения расходов за пользование автомобильным транспортом будут определять МВД, Министерство обороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба», — уточнили в кабмине.

В апреле текущего года руководитель Росавиации Дмитрий Ядров подписал телеграмму, согласно которой участникам СВО должен предоставляться приоритет при регистрации на рейсы и во время прохождения досмотра. Помимо этого, авиакомпании должны оказывать помощь военнослужащим, опоздавшим на рейс. Сотрудникам аэропорта рекомендовалось сразу перебронировать участникам спецоперации билеты на новый рейс.

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Комментарии
11
ProstoZloy
9 сентября 2024, 11:35
Странно, как льготы для детей - так только для "особо нуждающихся", как оплату расходов на автомобиль (владелец которого явно не бедствует), так всем военным.
_13
9 сентября 2024, 11:48
Наше будущее - это умные дети! Подумайте уже об учителях, а не о военных!!!
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