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Происшествия Дети скинули с 9-го этажа батарею на голову ребенку под Нижним Новгородом. Его реанимируют

Дети скинули с 9-го этажа батарею на голову ребенку под Нижним Новгородом. Его реанимируют

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11 комментариев

Во дворе жилого дома в Сарове Нижегородской области металлическая секция батареи прилетела на голову ребенку. Тяжелый предмет выпал с балкона общего пользования на 9-м этаже, пишет NN.RU.

Сам инцидент произошел вечером в субботу на проспекте Музрукова. Подростка срочно госпитализировали, он был помещен в реанимационное отделение городской больницы.

Региональный СК организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как пишет Следственный комитет в своем телеграм-канале, предположительно, батарею скинули дети. Дело дошло до центрального аппарата ведомства.

В 2010 году в Петербурге мужчина погиб после того, как на него скинули колесо. Сначала он попал в больницу с тяжелейшими травмами, а под утро скончался, не приходя в сознание. Этим летом под окнами дома на Луначарского 28-летнего мужчину обнаружили рядом с незнакомцем — тот покончил с собой и чуть не отправил на тот свет случайного прохожего.

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Комментарии
11
AndrewBarsik
9 сентября 2024, 11:33
Во всех школах России с детьми проводят "разговоры о важном". Так вот на этих разговорах детям никто не рассказывает о высшей ценности человеческой жизни. И нигде в России им это никто не объясняет. И взрослым тоже не объясняют. А те, кто должны объяснять, ждут пока наши дети погибнут, а вместо них привезут других детей, которым объяснят другие, другое и на других языках.
гастарбайтер
9 сентября 2024, 12:17
Давно под балконами стараюсь не ходить... То бутылку выкинут, то бычок за шиворот прилетит... А жил раньше в многоэтажке на окраине (города) - так там некоторые соседи мусор не выносили в принципе - просто из окна выбрасывали... Теперь вот батареи и самоубийцы прилетают...
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