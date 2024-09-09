Дети скинули с 9-го этажа батарею на голову ребенку под Нижним Новгородом. Его реанимируют

Во дворе жилого дома в Сарове Нижегородской области металлическая секция батареи прилетела на голову ребенку. Тяжелый предмет выпал с балкона общего пользования на 9-м этаже, пишет NN.RU.

Сам инцидент произошел вечером в субботу на проспекте Музрукова. Подростка срочно госпитализировали, он был помещен в реанимационное отделение городской больницы.

Региональный СК организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как пишет Следственный комитет в своем телеграм-канале, предположительно, батарею скинули дети. Дело дошло до центрального аппарата ведомства.

В 2010 году в Петербурге мужчина погиб после того, как на него скинули колесо. Сначала он попал в больницу с тяжелейшими травмами, а под утро скончался, не приходя в сознание. Этим летом под окнами дома на Луначарского 28-летнего мужчину обнаружили рядом с незнакомцем — тот покончил с собой и чуть не отправил на тот свет случайного прохожего.